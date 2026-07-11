JAV – neeilinis įvertinimas D. Sabonio šeimai

Džiugia žinia socialiniuose tinkluose pasidalino Sh. Sabonis.
„Mums yra nepaprastai didelė garbė pasidalinti „Sabonių šeimos jėgos ir fizinio rengimo centru“ su Gonzagos bendruomene. Gonzaga užima labai ypatingą vietą mūsų šeimos širdyse, todėl didžiuojamės galėdami prisidėti prie investicijų į ateities „Bulldogs“ kartą. Pirmyn, „Zags“!“, – rašė D. Sabonio žmona.
2014–2016 metais D. Sabonis gynė „Gonzaga Bulldogs“ komandos garbę. Gonzagos universitetas yra iškėlęs lietuvio marškinėlius į arenos palubes.
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NBA lygoje Domantas 3 kartus žaidė „Visų žvaigždžių“ rungtynėse ir 2 kartus pateko į 3-ąjį simbolinį penketą.
Praėjusiame sezone 30-metis D. Sabonis sužaidė vos 19 rungtynių, per kurias rinko po 15.8 taško, 11.4 sugriebto kamuolio ir 4.1 rezultatyvaus perdavimo.