SportasKrepšinis

JAV – neeilinis įvertinimas D. Sabonio šeimai

2026 m. liepos 11 d. 10:52
Lrytas.lt
Domantas Sabonis su žmona Shashana gali džiaugtis išskirtiniu įvertinimu – jų šeimos vardu buvo pavadintas vyrų ir moterų krepšinio treniruočių centras.
Daugiau nuotraukų (1)
Džiugia žinia socialiniuose tinkluose pasidalino Sh. Sabonis.
„Mums yra nepaprastai didelė garbė pasidalinti „Sabonių šeimos jėgos ir fizinio rengimo centru“ su Gonzagos bendruomene. Gonzaga užima labai ypatingą vietą mūsų šeimos širdyse, todėl didžiuojamės galėdami prisidėti prie investicijų į ateities „Bulldogs“ kartą. Pirmyn, „Zags“!“, – rašė D. Sabonio žmona.
2014–2016 metais D. Sabonis gynė „Gonzaga Bulldogs“ komandos garbę. Gonzagos universitetas yra iškėlęs lietuvio marškinėlius į arenos palubes.
Susiję straipsniai
Majamio draugystės pabaiga: B. Adebayo kumščiais auklėjo buvusį komandos draugą

Majamio draugystės pabaiga: B. Adebayo kumščiais auklėjo buvusį komandos draugą

Kasparas Jakučionis debiutavo „Bucks“ komandoje

Kasparas Jakučionis debiutavo „Bucks“ komandoje

Dėl K. Leonardo ir „Clippers“ tyrimo NBA sustabdė mainus

Dėl K. Leonardo ir „Clippers“ tyrimo NBA sustabdė mainus

NBA lygoje Domantas 3 kartus žaidė „Visų žvaigždžių“ rungtynėse ir 2 kartus pateko į 3-ąjį simbolinį penketą.
Praėjusiame sezone 30-metis D. Sabonis sužaidė vos 19 rungtynių, per kurias rinko po 15.8 taško, 11.4 sugriebto kamuolio ir 4.1 rezultatyvaus perdavimo.
Domantas SabonisShashana RosenNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.