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Kasparas Jakučionis debiutavo „Bucks“ komandoje

2026 m. liepos 11 d. 08:58
Lrytas.lt
Kasparas Jakučionis solidžiai debiutavo „Milwaukee Bucks“ ekipoje ir simboliškai pirmose rungtynėse susitiko su buvusiu – „Miami Heat“ klubu.
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NBA vasaros lygos rungtynėse „Bucks“ klubas 86:119 (31:26, 25:30, 7:29, 23:34) nusileido Majamio klubui.
Lietuvis per 21 minutę surinko 11 taškų (0/7 dvit., 2/3 trit., 2/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Rezultatyviausiai Milvokio ekipoje pasirodė 18 taškų pelnęs dešimtasis šios naujokų biržos šaukimas Braydenas Burries.
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