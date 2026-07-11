Kasparas Jakučionis debiutavo „Bucks“ komandoje

NBA vasaros lygos rungtynėse „Bucks“ klubas 86:119 (31:26, 25:30, 7:29, 23:34) nusileido Majamio klubui.
Lietuvis per 21 minutę surinko 11 taškų (0/7 dvit., 2/3 trit., 2/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Rezultatyviausiai Milvokio ekipoje pasirodė 18 taškų pelnęs dešimtasis šios naujokų biržos šaukimas Braydenas Burries.
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„Heat“ ekipoje po 19 taškų pelnė Ryanas Conwellas ir Jahmiras Youngas.
Kasparas JakučionisMilwaukee BucksMiami Heat
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