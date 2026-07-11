Lietuvos merginos palaužė Turkiją ir kovos dėl penktosios vietos

Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi 6 kartus, o dar tiek pat kartų rezultatas buvo lygus.
Turkijos rinktinės persvara trečiojo ketvirčio pabaigoje dar siekė 5 taškus (66:61), tačiau ketvirtasis kėlinys visiškai priklausė Lietuvai.
Paskutiniame ketvirtyje Lietuva tiesiog dominavo – turkėms leido įmesti vos tris taškus ir svarbiausią rungtynių kėlinį laimėjo 19:3.
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Nuostabų pasirodymą Lietuvos rinktinėje surengė Danielė Paunksnytė. Gynėja pelnė 34 taškus, pataikydama net 7 tritaškius iš 12.
Danielė taip pat atkovojo 6 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius bei surinko 39 naudingumo balus.
Lietuvos krepšininkės sekmadienį dėl penktosios vietos kovos su Lenkijos rinktine. Šių rungtynių pradžia Gargždų sporto centre – 15:30 val.
Įėjimas – nemokamas. Kviečiame atvykti ir padėti Lietuvos merginoms pergalingai užbaigti Europos čempionatą.
Lietuva: Danielė Paunksnytė 34 (7/12 trit., 39 naud. bal.), Gabija Galvanauskaitė 18, Sintija Aukštikalnytė 17, Gustė Dziatkauskaitė 5, Victorija Matulevičius 4, Vakarė Griškutė 1, Rosita Rusovičiūtė 1.
Turkija: Asya Barnes 18, Zeynep Toremis 17, Feryal Atli 15.