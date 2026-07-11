M. Balčiūnas laikinai buvo užsišaldęs „Facebook“ paskyrą

Ketvirtadienį viešai pasirodė šalies krepšiniui vadovaujančios Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ tinklalaidė, kurioje prie mikrofono sėdo organizacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Jis patikino, kad Lietuvos rinktinės situacija suprantama, tačiau nereikia dramatizuoti situacijos. Juolab, keisti rinktinės trenerius.
Po kiek laiko dėl šios nuomonės pasisakė anksčiau Eurolygai vadovavęs Kauno „Žalgirio“ akcininkas Paulius Motiejūnas.
„Kaip mes padarėme tokius filosofus ir skiedėjus savo religijos vėliavnešiais. 0 atsakomybės, 0 ambicijos, 0 realybės supratimo…“ – komentarų skiltyje stebėjosi P. Motiejūnas.
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„Mieli draugai, šiomis dienomis gaunu daug vertingų patarimų, juos analizuoju... Priminkite, kokia asmeninė atsakomybė sudėtingu momentu buvo prisiimta vieno aktyviausių „patarėjų“? Sprendimai jau rengiami, jie neabejotinai sustiprins Lietuvos krepšinį. Dėkoju už kantrybę“, – penktadienį rašė M. Balčiūnas.
LRT pakalbintas P. Motiejūnas dar kartą gėlė ALK vadovui.
„Kalbame, kad viskas yra gerai. Skauda širdį žiūrėti tokius rezultatus ir matyti tą gerbėjų tikėjimą, gerų žaidėjų surinkimą ir tokį rezultatą. Ir po tokio blogo rezultato – tokią reakciją. Nenoriu vartoti neadekvatumo sąvokos, bet labiausiai erzina realios situacijos vengimas.
Rezultatai yra prasti, bet kalbama, kad viskas yra gerai, sakoma, kad situacija išsispręs, po to, kad vėl viskas yra gerai ir nieko nereikia daryti. Tada vėl girdime kalbas, kad vis tik daroma“, – mintimis LRT televizijai dalijosi P. Motiejūnas.
Jau penktadienio vėlų vakarą M. Balčiūnas išstojo su dar keliais priekaištais „Žalgirio“ akcininkui.
„Mieli draugai, „patarėjas“ energingai dalina patarimus ir toliau. Analizuoju... Kelis metus to klausėsi ir Eurolygos klubai, po to neištvėrė. Tik žmonės kalba, kad Eurolygai tai kainavo labai daug... Gal net visą šviesią ateitį“, – rašė M. Balčiūnas.
Visgi šeštadienį ryte ilgą laiką buvo negalima rasti nei ALK prezidento „Facebook“ žinučių, nei jo paskyros. M. Balčiūnas paskyros nebuvo ištrynęs, tačiau laikinai paslėpęs.
Po kelių valandų ramumos Lietuvos krepšinio vadovas vėl savo paskyrą padarė viešą.
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