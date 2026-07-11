Majamio draugystės pabaiga: B. Adebayo kumščiais auklėjo buvusį komandos draugą

ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, jog Bamas Adebayo atėjo pasikalbėti su Tyleriu Herro. Pasak pranešimų aukštaūgis buvo nepatenkintos dėl socialiniuose tinkluose išplitusios T. Herro kritikos buvusiam komandos draugui.
Krepšininkai paliko treniruočių salę ir tuomet B. Adebayo smogė T. Herro į veidą.
Šią vasarą T. Herro buvo išmainytas į „Milwaukee Bucks“ ekipą. Amerikietis kartu su Kasparu Jakučioniu, Kel‘u Ware‘u, Jaime Jaquezu, trimis pirmojo rato naujokų biržos šaukimais ir vienu antrojo rato šaukimu buvo iškeisti į Giannį Antetekounmpo ir Bobby Portisą.
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Praėjus kelioms dienoms po mainų, internete nutekėjo sirgaliaus ir T. Herro susirašinėjimo ekrano kopijos, kuriose T. Herro aptarinėjo „Heat“ komandos vidinę dinamiką. Nors T. Herro ir neįvardijo B. Adebayo pavardės, iš įrašų akivaizdžiai suprantama, kad būtent aukštaūgis buvo sulaukęs aštrios kritikos.
„Tau turėtų mokėti 60 milijonų už tai, kad kai kuriais vakarais būtum aukščiausio lygio gynėjas? Man tiesiog įdomu, jei jau kalbamės“, – svarstė T. Herro.
Pagal dabartinę sutartį B. Adebayo atlyginimas siekia 49.5 mln. JAV dolerių, tačiau po dviejų sezonų ši suma pakils iki 57.4 mln. JAV dolerių
Kai tik šios ekrano kopijos iškilo į viešumą, T. Herro savo „Instagram“ istorijoje taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje buvo pavaizduoti žaidėjai, praėjusį sezoną prasčiausiai realizavę metimus iš vidutinio nuotolio.
Sąrašo viršūnėje atsidūrė G. Antetokounmpo su 26,8 proc. taiklumu, o B. Adebayo užėmė 10-ąją vietą (35,9 proc.).
T. Herro ir B. Adebayo kartu Majamyje rungtyniavo nuo 2019 iki 2026 m.
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