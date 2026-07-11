Paaiškėjo, kuriame klube karjerą tęs M. Jamesas

Eurolygos superžvaigždė sudarė sutartį su Turkijos klubu pagal formulę „1+1“.
„Monaco“ ekipoje pastaruosius sezonus žibėjęs M. Jamesas šią vasarą turėjo prisijungti prie „Barcelona“ komandos, tačiau katalonų klubas netikėtai nusprendė nutraukti derybas.
2023–2024 metų sezone M. Jamesas buvo pripažintas naudingiausiu Eurolygos krepšininku.
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Praėjusiame sezone 35-erių amerikietis rinko po 16,4 taško, 3,5 atkovoto kamuolio, 6,4 rezultatyvaus perdavimo ir 19 naudingumo balų
M. Jamesas yra rezultatyviausias visų laikų Eurolygos krepšininkas.
Mike'as JamesasMonacoBarcelona
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