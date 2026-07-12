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Lietuvos 20-mečiai krepšininkai neturėjo vilčių prieš serbus

2026 m. liepos 12 d. 18:53
Lrytas.lt
Pirmąjį pralaimėjimą U20 Europos vaikinų čempionate patyrė Lietuvos jaunimo rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai antrosiose B grupės rungtynėse 57:79 (12:18, 9:32, 22:13, 14:16) buvo sutriuškinti Serbijos komandos.
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Po pirmojo kėlinio Serbija pirmavo nežymiai (18:12), tačiau antrąjį kėlinį varžovai laimėjo 32:9 ir po dviejų kėlinių pirmavo 50:21.
Antroje rungtynių dalyje Lietuvos rinktinė priartėjo prie varžovų ir trečiąjį kėlinį laimėjo 22:13.
Ketvirtajame kėlinyje lietuviai stengėsi dar labiau sumažinti skirtumą, tačiau antrajame kėlinyje serbų susikrauta persvara buvo per didelė ir lietuviai Europos čempionate patyrė pirmąjį pralaimėjimą.
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Pirmosiose B grupės rungtynėse Lietuva 104:78 nugalėjo Latviją, o Serbija 84:67 įveikė Lenkiją.
Grupės kovas D. Songailos vadovaujama Lietuvos rinktinė užbaigs pirmadienį, kai nuo 14:30 val. susitiks su Lenkija.
Į Slovėnijoje vykstančio U20 Europos čempionato atkrintamąsias varžybas pateks visos 16 rinktinių.
Lietuva: Mantas Juzėnas 13, Jokūbas Rudaitis 12, Gabrielius Jokubauskas 7, Dominykas Grunkis 7, Kevinas Šacas 6, Majus Bulanovas 5, Gantas Križanauskas 3, Kristupas Grybas, Armantas Bancevičius 2.
Serbija: Nikola Dzepina 12, Andrejus Lučičius 12, Urošas Suputas 11.
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