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Lietuvos U20 merginų krepšino rinktinė Europoje liko šeštos

2026 m. liepos 12 d. 18:11
Lrytas.lt
Lietuvos merginų (iki 20 metų) rinktinė užbaigė pasirodymą Europos jaunimo čempionate. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centre vykusiose rungtynėse 64:65 (25:20, 10:21, 14:11, 15:13) apmaudžiai pralaimėjo Lenkijos rinktinei ir galutinėje Europos čempionato rikiuotėje užėmė 6 vietą.
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Po pirmojo kėlinio Lietuva pirmavo 25:20, o po antrojo priekyje buvo jau Lenkija (41:35).
Trečiajame kėlinyje po Gabijos Galvanauskaitės metimo iš po krepšio rezultatas tapo lygus (49:49, 27 min.), o po trijų kėlinių Lenkija pirmavo 52:49.
Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 6 minutėms Sintija Aukštikalnytė rezultatą išlygino (56:56), o Danielės Paunksnytės tritaškis po labai ilgos pertraukos vėl leido lietuvėms išsiveržti į priekį.
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Tiesa, likus 1 min. 22 sekundėms Maria Burliga sugrąžino lenkėms minimalų pranašumą, o S. Aukštikalnytė likus 3,2 sek. taikliu baudos metimu išlygino rezultatą.
Paskutinėje atakoje lietuvėms be pražangų apsiginti nepavyko, o prie baudų metimo linijos stojusi ta pati M. Burliga pataikė pirmąjį metimą, tyčia prametė antrąjį ir lietuvėms laiko atsakui tiesiog nebeliko.
Susitikime su Lenkija Danielė Paunksnytė pataikė 5 tritaškius iš 10, atkovojo 10 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir pelnė 22 taškus.
Priminsime, kad Lietuvos rinktinė grupės etape užtikrintai nugalėjo Kroatiją, po pratęsimo nusileido Ispanijai ir paskutinių sekundžių dramoje pralaimėjo Izraeliui.
Europos čempionato aštuntfinalyje Lietuva įtikinamai nugalėjo Vokietijos rinktinę, o kovoje dėl bilieto į pusfinalį po įtemptos kovos nusileido Prancūzijai.
Turnyre dėl 5–8 vietų E. Ženevičiaus vadovaujama lietuvių rinktinė nugalėjo Turkiją ir dramatiškai pralaimėjo Lenkijai.
Prie FIBA Europos merginų krepšinio čempionato organizavimo prisideda Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto ir Alytaus miesto savivaldybės.
Čempionatas dalinai finansuojamas Nacionalinės sporto agentūros bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis.
Lietuva: Danielė Paunksnytė 22, Sintija Aukštikalnytė 15, Gabija Galvanauskaitė 12, Viltė Peleckytė 6, Victorija Matulevičius 4, Gustė Dziatkauskaitė 3, Vakarė Griškutė 2.
Lenkija: Maria Burliga 21, Wiktoria Haegenbarth 12, Natalia Rutkowska 11.
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