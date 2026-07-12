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Tragedija JAV: nušautas Lietuvoje čempionu tapęs krepšininkas

2026 m. liepos 12 d. 17:13
Lrytas.lt
Praeityje Nacionalinę krepšinio lygą laimėjęs 35-erių amerikietis Kinu Rochfordas buvo nušautas per susišaudymą Niujorke.
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Niujorko policija skelbia, kad susišaudymas įvyko penktadienį „Kingdome Basketball Tournament“ turnyre.
Pranešama, jog K. Rochfordas sukonfliktavo su kitu vyru ir Lietuvoje žaidęs krepšininkas buvo pašautas.
Skelbiama, jog per susišaudymą nukentėjo taip pat nukentėjo 38 metų vyras ir 35 metų moteris, tačiau jų gyvybei pavojus negresia.
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Šaulys iš įvykio vietos pabėgo ir vis dar yra ieškomas.
K. Rochfordas 2016–2017 metais gynė Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ klubo garbę ir tapo NKL čempionu.
Krepšininkas Lietuvoje rinko po 11,2 taško ir 5,4 atkovoto kamuolio.
susišaudymasMarijampolės Sūduva-MantingaNacionalinė krepšinio lyga (NKL)
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