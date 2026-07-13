Artūras Karnišovas gavo darbą Europoje – turės ryšį ir su NBA komisaru

Šis žingsnis tik įrodo, kad NBA yra įsipareigojusi užtikrinti, jog jos projektą Europoje kurtų europiečiai ir kad jis atitiktų esamas Europos sporto tradicijas.
Artūras Karnišovas, atsižvelgdamas į savo žinias, kompetenciją ir patirtį Europos krepšinio srityje, bus vienu iš lygos vedliu ir konsultantų.
Pranešime teigiama, kad A. Karnišovo vaidmuo bus „konsultuoti NBA komisarą Adamą Silverį ir jo pavaduotojus "NBA Europe" valdymo ir žaidimo taisyklių klausimais, kaip atpažinti ir verbuoti talentus, kaip sukurti žaidėjų kelius į naująją lygą ir kaip išplėsti jau ir taip stiprų jaunųjų žaidėjų ugdymo modelį žemyne“.
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Jis taip pat bus „ryšininkas tarp NBA ir naujosios Europos lygos, „NBA Europe“ ir NBA komandų bei FIBA.
Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms valandoms iki NBA valdytojų tarybos posėdžio, kuriame antradienį bus peržiūrimos antrojo turo potencialių „NBA Europe“ savininkų paraiškos ir svarstomi tolesni žingsniai planuojant paleisti lygą 2027 m. spalį.
55-erių lietuvis Čikagoje dirbo nuo 2020 m., kai baigė etapą „Denver Nuggets“, kurioje darbavosi nuo 2013 m. NBA klubuose A. Karnišovas dirbo nuo 2003 m.