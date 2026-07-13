Į Šaro kariauna ateina buvusi „Anadolu Efes“ žvaigždė

33 metų 180 cm ūgio Sinsinatyje gimęs Sh.Larkinas buvo ryškiu „Anadolu Efes“ pergalių simboliu – rungtyniavo ekipoje nuo 2018 metų ir dukart tapo Eurolygos čempionu.
Turkijos pasą turintis amerikietis pasirašė dvejų metų sutartį ir toliau uždirbs po 3,5 mln. eurų per sezoną.
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Praėjusiame Eurolygos sezone gynėjas kankinosi traumomis ir sužaidė vos 12 rungtynių.
Jis vidutiniškai praleido po 30 minučių ir rinko po 15,2 taško, atsikovojo po 2,3 kamuolio, atliko 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 15,1 naudingumo balo.
Sh. Larkinas nėra vienintelis žinomas žaidėjas, kitą sezoną dėvėsiantis „Fenerbahce“ marškinėlius.
Siekdamas užpildyti didžiulę spragą, kurią paliko pasitraukusios tokios žvaigždės kaip Tarikas Biberovičius, Nando de Colo, Khemas Birchas, Devonas Hallas ir Jilsonas Bango, Šaras su vadovybe sudarė sutartis su dar penkiais žymiais krepšininkais.
Komanda sustiprino savo Shavonas Shieldsas iš Milano „Olimpia“ ir Braxtonas Key iš „Valensia“.
Be to, priekinės linijos atletiškumą sustiprins Kazanės „Uniks“ atstovas Marcusas Binghamas, taip pat Vitorijos „Baskonia“ atakų kūrėjas Trentas Forrestas ir Vilniaus „Ryto“ žvaigždė Ignas Sargiūnas.
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