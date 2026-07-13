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J. Valančiūno žinia – nepadės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei (1)

2026 m. liepos 13 d. 13:23
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ marškinėlius apsivilkęs Jonas Valančiūnas artimiausiame pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange Lietuvos krepšinio rinktinės marškinėlių neapsivilks.
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Šią informaciją patvirtino naujienų portalo 15min.lt žurnalisto Roko Pakėno šaltiniai.
Pridedama, kad vidurio puolėjas atsisakė kvietimo apsivilkti Lietuvos rinktinės marškinėlius.
Pridedama, kad stipriai abejojama dėl „Chicago Bulls“ puolėjo Mato Buzelio ir Milvokio „Bucks“ gynėjo Kasparo Jakučionio žaidimo rugpjūčio pabaigoje.
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Liepos mėnesyje vykusiame atrankos lange J. Valančiūnas per dvejas žaistas rungtynes vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 14,5 taško, atkovodavo po 8 kamuolius, atlikdavo po 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 20 nadingumo balų.
Į laukiančias J grupės varžybas – antrąjį atrankos etapą – Lietuvos rinktinė su 3 pergalėmis ir tiek pat nesėkmių pradės iš ketvirtosios pozicijos.
Aukščiau – Turkija (visos 6 pergalės), Italija (5 ir 1) bei Serbija (4 ir 2). Tiek pat pergalių kaip Lietuva turi pozicija žemiau esanti Islandija. Grupėje kol kas paskutinė – Bosnija ir Hercegovina (2 ir 4). Į kitąmet Katare vyksiantį pasaulio čempionatą pateks tik trys J grupės rinktinės.
Bus pildoma...
Jonas ValančiūnasKauno ŽalgirisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė

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