K. Jakučionis priminė apie save – sėkmingai dalino rezultatyvius perdavimus

Tiesa, 20-mečio lietuvio atstovaujamai „Milwaukee Bucks“ komandai nepavyko iškovoti pergalės, ji 80:90 (10:25, 15:17, 22:17, 33:31) nusileido „San Antonio Spurs“ krepšininkams.
K. Jakučionis per 22 aikštėje praleistas minutes įmetė 7 taškus (2/6 dvit., 1/3 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius, bet padarė 5 klaidas ir sykį prasižengė.
Nugalėtojus į pergalę vedė R.J. Davisas, kuris įmetė 20 taškų, „Bucks“ gretose rezultatyviausiai sužaidė Braydenas Burriesas – jis pelnė 26 taškus.