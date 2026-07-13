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K. Jakučionis priminė apie save – sėkmingai dalino rezultatyvius perdavimus

2026 m. liepos 13 d. 07:28
Lrytas.lt
Kasparas Jakučionis toliau pluša kitoje Atlanto pusėje. Lietuvos rinktinės gynėjas naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiose NBA Vasaros lygos rungtynėse vėl žegnė ant parketo.
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Tiesa, 20-mečio lietuvio atstovaujamai „Milwaukee Bucks“ komandai nepavyko iškovoti pergalės, ji 80:90 (10:25, 15:17, 22:17, 33:31) nusileido „San Antonio Spurs“ krepšininkams.
K. Jakučionis per 22 aikštėje praleistas minutes įmetė 7 taškus (2/6 dvit., 1/3 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius, bet padarė 5 klaidas ir sykį prasižengė.
Nugalėtojus į pergalę vedė R.J. Davisas, kuris įmetė 20 taškų, „Bucks“ gretose rezultatyviausiai sužaidė Braydenas Burriesas – jis pelnė 26 taškus.
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