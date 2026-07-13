Basketnews.lt šaltiniai skelbia, kad nacionalinės komandos treneris Rimas Kurtinaitis svarsto apie atsistatydinimą iš pareigų ir tokį sprendimą gali priimti jau pirmadienį.
Kaip skelbia portalas, iš anksčiau minimų kandidatų užimti postą – Giedriaus Žibėno, Dainiaus Adomačio ir Dariaus Songailos – liko viena kandidatūra: pastarieji du treneriai atsisakė pasiūlymo, todėl realiausias pretendentas užimti nacionalinės rinktinės trenerio postą lieka buvęs Vilniaus „Ryto“ strategas G.Žibėnas.
R. Kurtinaitis – apie rinktinėje žaisiančias NBA žvaigždes ir klausimų sukėlusią situaciją
Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio kėdė įkaito po pasaulio čempionato atrankos lango D grupės paskutinių rungtynių su italais, kurias lietuviai pralaimėjo 84:87 ir taip susikompliavo savo galimybes patekti į kitų metų planetos pirmenybes.
Į laukiančias J grupės varžybas – antrąjį atrankos etapą – Lietuvos rinktinė su 3 pergalėmis ir tiek pat nesėkmių pradės iš ketvirtosios pozicijos.
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Aukščiau – Turkija (visos 6 pergalės), Italija (5 ir 1) bei Serbija (4 ir 2). Tiek pat pergalių kaip Lietuva turi pozicija žemiau esanti Islandija. Grupėje kol kas paskutinė – Bosnija ir Hercegovina (2 ir 4). Į kitąmet Katare vyksiantį pasaulio čempionatą pateks tik trys J grupės rinktinės.
Po prasto vasaros atrankos lango gerokai pasikeitė ir kai kurių Lietuvos rinktinės žaidėjų nuotaikos. Skelbiama, kad rugpjūčio pabaigoje lauksiančių rungtynių su turkais ir bosniais nežais iki šiol niekada rinktinei atstovauti neatsisakęs Jonas Valančiūnas. Stipriai abejojama ir dėl dviejų NBA talentų – Mato Buzelio bei Kasparo Jakučionio – atvykimo.
R. Kurtinaitis krepšinio bendruomenėje sukėlė nemenką pyktį, kai po skaudaus pralaimėjimo Italijos krepšininkams jis teigė, kad „nereikia daryti jokios tragedijos“
„Žinot, būtų problema, jeigu mes žaisdami tokio lygio varžybas išvis nesijaudintume. Jie jaudinasi, jie nori laimėt – iš to išeina tos visos problemos. Aišku, mes turim valdytis, bet aš nemanau, kad čia yra blogai. Blogai, kai žaidėjai tyli ir jiems yra vienodai. Mūsų žaidėjams ne vienodai. Mes norėjom laimėt, mums nepavyko.
Galėjom lengvesniu keliu papulti į pasaulio čempionatą, dabar apsisunkinom truputėlį, bet aš manau, kad iš to kažkokios tragedijos, kaip ir anąkart sakiau, nereikia daryt. Mes žaidžiam, stengiamės. Visas žaidimas, viskas kaip ir temoj. Žaidžiam neblogai, tik reikia mums išmokti žaisti galus ir laimėti rungtynes“, – tąsyk kalbėjo R. Kurtinaitis.