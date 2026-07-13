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M. Juzėno benefisas pažymėtas triuškinančia Lietuvos rinktinės pergale

2026 m. liepos 13 d. 17:06
Lrytas.lt
Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato (iki 20 metų) grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovėnijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112:67 (30:18, 27:19, 27:16, 28:14) sutriuškino Lenkijos rinktinę.
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Lietuvos krepšininkai nuo pat pradžių perėmė rungtynių kontrolę į savo rankas – po pirmojo kėlinio mūsiškiai pirmavo 30:18, o po antrojo – 57:37.
Trečiajame kėlinyje atotrūkis tarp komandų tapo tik dar didesnis ir po trijų kėlinių Lietuvos rinktinė buvo priekyje 84:53.
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Kevirtąjame kėlinyje lietuviai nemažino apsukų – laimėjo ketvirtį 28:14, o rungtynių pabaigoje skirtumas tarp komandų pasiekė rekordinę 49 taškų žymą.
Lietuva kovą dėl atšokusių kamuolių laimėjo 54:27 ir taikliau metė tritaškius (40,5 proc. prieš varžovų 21 proc.). Lietuva iš viso pataikė net 15 tritaškių, o Lenkija – vos 4.
Kosminį pasirodymą nugalėtojų gretose surengė Mantas Juzėnas. Lietuvis pelnė 46 taškus, pataikė 7 tritaškius iš 13, atkovojo 12 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 55 efektyvumo balus.
M. Juzėnas pasiekė visų laikų U20 Europos čempionato rezultatyvumo rekordą, pagerindamas nuo 2000 m. gyvavusį Šiaurės Makedonijos legendos Vlado Iljevski (45 taškai) rekordą.
Lietuva: Mantas Juzėnas: 46 (7/12 trit., 12 kam., 55 naud. bal.), Kevinas Šacas 14, Dominykas Grunkis 13, Armandas Bancevičius 11, Jokūbas Rudaitis, Gabrielius Jokubauskas, Gantas Križanauskas 5, Martynas Kancevičius 2, Majus Bulanovas 2, Kristupas Grybas 2.
Lenkija: Zoranas Miličičius 12, Mateušas Orlowskis 11, Jakubas Galewskis ir Aleksanderis Kornackis po 10.
Lietuvos vaikinų (U-20) krepšinio rinktinėEuropos vaikinų (U-20) krepšinio čempionatas

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