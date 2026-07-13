Moterų krepšinio rinktinė rengsis Europos čempionatui be savo lyderių

Dalyvaus tarptautiniuose turnyruose
Lietuvos moterų krepšinio rinktinės programos vadovas Marius Tamolis detalizavo mūsų šalies moterų rinktinės planus. Pasiruošimas prasidės liepos 20-ąją Klaipėdoje, o vėliau vyks keturių komandų turnyras.
„Gargžduose susitiks keturios komandos: Lietuva, Švedija, Suomija ir Lenkija. Vėliau tęsime darbą Vilniuje, vyksime į Švediją, o paskutinis turnyras laukia Suomijoje. Pavyko surinkti beveik visas žaidėjas, kurias planavome“, – sakė M. Tamolis, pridurdamas, kad rudenį ir žiemą rinktinės laukia atrankos langai su Suomijos, Švedijos ir Belgijos komandomis.
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Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas pabrėžė, kad po daugiau nei šimtmečio į Lietuvą sugrįžtantis Europos moterų čempionatas yra istorinis įvykis, kuriam ruošiamasi jau dabar – likus beveik metams.
„Esame labai laimingi suorganizavę gerą Europos U20 merginų čempionatą Gargžduose. Tai tapo įžanga į moterų rinktinės programą.
Po daugiau nei 100 metų Europos čempionatas atkeliauja į Lietuvą – Klaipėdą ir Vilnių. Nuo dabar prasideda sportinis pasiruošimas šiam etapui“, – teigė M. Balčiūnas.
Rinktinėje – patirtis ir nauji veidai
Lietuvos moterų rinktinės vyriausiasis treneris Vilius Stanišauskas pasidžiaugė krepšininkių nusiteikimu. Nors ši vasara rinktinei nėra paženklinta oficialiu čempionatu, žaidėjos supranta pasiruošimo svarbą ateičiai.
„Džiaugiuosi, kad dauguma žaidėjų sutiko dalyvauti, nors šią vasarą čempionato nėra. Visos žino, kam ruošiamės – 2027-ųjų vasarai Lietuvoje. Turėsime ilgą laiką treniruotėms ir draugiškoms rungtynėms, šią vasarą sportuosime beveik visą mėnesį“, – kalbėjo strategas.
Šią vasarą rinktinė versis be ryškiausių žvaigždžių – Justės Jocytės ir Lauros Juškaitės, kurios šiuo metu yra už Atlanto ir tęsia savo įsipareigojimus stipriausioje moterų pasaulio lygoje – WNBA.
„Tai, kad jos rungtyniauja WNBA, – puikus įvertinimas tiek pačioms žaidėjoms, tiek visam Lietuvos moterų krepšiniui“, – pridūrė M. Tamolis.
Taip pat šią vasarą komandoje nebus Kamilės Nacickaitės-Van der Horst, kuri vasarą skiria 3×3 krepšiniui ir asmeniniam gyvenimui.
„Su Kamile kalbėjome, ji intensyviai žaidžia 3×3 krepšinį, turi šeimyninių aplinkybių, tad nusprendėme, kad šią vasarą jos nebus, bet tikimės ją išvysti ateinančiuose languose“, – paaiškino V. Stanišauskas.
Treneris taip pat atskleidė, kad rinktinėje išvysime naujų veidų ir jaunųjų talentų: iš JAV atvykstančias studentes – Rusnę Augustinaitę ir Ugnę Sirtautaitę, moterų rinktinės debiutantes – Liviją Sakevičiūtę ir Dominyką Paliulytę, taip pat prisijungs Lietuvos U20 rinktinės atstovės – Sintija Aukštikalnytė ir Danielė Paunksnytė.
Tikslas – susižaidimas ir tęstinumas
Klausiamas apie ambicingą pasiruošimo planą, V. Stanišauskas pabrėžė, kad tai nėra atsitiktinumas.
„Nenorime susirinkti tik savaitei. Norime kuo ilgiau pabūti kartu, prisiminti sistemas, susižaisti, jausti viena kitą. Tas tęstinumas yra būtinas iki pat Europos čempionato“, – reziumavo treneris.
Visi spaudos konferencijoje dalyvavę atstovai patikino, kad komunikacija su WNBA klubais dėl pagrindinių žaidėjų dalyvavimo 2027 m. čempionate vyksta sklandžiai, o federacija pasiruošusi įgyvendinti visus reikiamus reikalavimus, kad Lietuva namų čempionate turėtų pačią stipriausią sudėtį.
„Smagu, kad mūsų pasirengimas prasideda iš karto po Lietuvoje vykstančio 2026 m. FIBA Europos U20 merginų čempionato. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio čempionato organizavimo. Tai aukščiausio lygio renginys, sulaukęs didelio žiūrovų susidomėjimo, WNBA skautų, JAV universitetų trenerių bei kitų krepšinio specialistų dėmesio.
Labai džiugu matyti augantį susidomėjimą moterų ir merginų krepšiniu. Esame nuoširdžiai dėkingi visiems partneriams, savanoriams, organizatoriams ir sirgaliams, kurie prisidėjo prie šio čempionato sėkmės. Tokie renginiai ne tik stiprina Lietuvos, kaip krepšinio šalies, vardą, bet ir suteikia papildomą impulsą tolesniam moterų krepšinio augimui bei naujos kartos žaidėjų tobulėjimui“, – akcentavo M. Tamolis.
Dar jis pridūrė: „Labai džiaugiamės sėkmingu bendradarbiavimu ir bendravimu su mūsų krepšininkėmis bei kai kurių žaidėjų JAV universitetais.“
Lietuvos moterų krepšinio rinktinės šios vasaros pasirengimo planas:
2026 m. liepos 20–31 d. – treniruočių stovykla, Klaipėda
2026 m. liepos 30–31 d. – tarptautinis kontrolinis turnyras, Klaipėda / Gargždai
2026 m. rugpjūčio 2–5 d. – treniruočių stovykla, Vilnius
2026 m. rugpjūčio 5–9 d. – treniruočių stovykla ir kontrolinės rungtynės, Švedija
2026 m. rugpjūčio 9–13 d. – treniruočių stovykla, Vilnius
2026 m. rugpjūčio 13–17 d. – treniruočių stovykla ir kontrolinės rungtynės, Suomija
Lietuvos rinktinės kandidatės:
Daugilė Ūsė
Laura Miškinienė
Sintija Aukštikalnytė
Danielė Paunksnytė
Eglė Zabotkaitė
Livija Sakevičiūtė
Brigita Sinickaitė
Eglė Šventoraitė
Dominyka Paliulytė
Danguolė Pupkevičiūtė
Ugnė Sirtautaitė
Rusnė Augustinaitė
Gabrielė Nikitinaitė
Gabija Meškonytė
Giedrė Labuckienė
Rinktinės personalas
Vyr. treneris – Vilius Stanišauskas
Trenerio asistentas – Tomas Rinkevičius
Trenerio asistentė – Sandra Linkevičienė
Trenerio asistentas – Egidijus Ženevičius
Kineziterapeutė – Gintarė Lackė
Kineziterapeutė – Agnė Abromaitė
Komandos gydytojas – Mantas Ambraška
Programos vadovo asistentė / komandos vadovė – Gintarė Petronytė
Programos vadovas – Marius Tamolis