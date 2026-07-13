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Sutartis pasirašyta: Jonas Valančiūnas – Kauno „Žalgirio“ žaidėjas! (2)

2026 m. liepos 13 d. 12:27
Lrytas.lt
Vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų Jonas Valančiūnas papildė Kauno „Žalgirio“ gretas.
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Nors oficialiai dar apie tai nėra pranešta, bet naujienų portalo krepsinis.net žurnalisto Jono Lekšo šaltiniai skelbia, kad 34-erių lietuvis pasirašė dvejų metų sutartį su Lietuvos čempionų klubu.
J. Valančiūnas praėjusį sezoną užbaigė „Denver Nuggets“ klube, bet šią vasarą ekipa priėmė sprendimą atleisti vidurio puolėją.
14 sezonų NBA sužaidęs Lietuvos krepšinio rinktinė kapitonas praėjusiame sezone rungtyniavo po 13 minučių ir pelnė vidutiniškai po 8,4 taško, atsikovojo po 4,9 kamuolio ir atliko 1,1 rezultatyvaus perdavimo.
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Paskutinį kartą Lietuvos komandai Jonas Valančiūnas atstovavo 2011–2012 metų sezone, tąsyk jis prieš NBA karjerą vilkėjo Vilniaus „Lietuvos ryto“ marškinėlius.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje nuo 2011-ųjų rungtyniaujantis aukštaūgis paėjusiame Europos krepšinio čempionate vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 15,7 taško, atkovodavo po 6,7 kamuolio ir rinkdavo po 18,4 naudingumo balo.
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Jonas ValančiūnasKauno Žalgiris

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