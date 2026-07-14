„Fenerbahce“ ir Šaras susigrąžino aukštaūgį į komandą

S. Šanli praėjusį sezoną pradėjo Dubajaus „Dubai“ klube – Eurolygoje su šia komanda jis per 7 sužaistas rungtynes vidutiniškai rinko po 2,4 taško, atkovojo po 1 kamuolį ir fiksavo 1,4 naudingumo balo.
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Vėliau jis persikėlė į Stambulo „Besiktas“ ir Turkijos lygoje per 18 minučių pelnė 6,7 taško, atkovojo 4,1 kamuolio ir rinko 7,6 naudingumo balo.
Aukštaūgis jau yra rungtyniavęs „Fenerbahce“ 2023–2025 metais. Per šį laikotarpį jis tapo Eurolygos čempionu, o Turkijoje dukart iškovojo tiek lygos, tiek taurės trofėjus.