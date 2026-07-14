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„Fenerbahce“ ir Šaras susigrąžino aukštaūgį į komandą

2026 m. liepos 14 d. 17:44
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa susigrąžino buvusį savo aukštaūgį Sertačą Šanli. Oficialiai pranešta, kad šalies čempionai pasirašė metų sutartį su 35 metų 212 cm ūgio vidurio puolėju.
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S. Šanli praėjusį sezoną pradėjo Dubajaus „Dubai“ klube – Eurolygoje su šia komanda jis per 7 sužaistas rungtynes vidutiniškai rinko po 2,4 taško, atkovojo po 1 kamuolį ir fiksavo 1,4 naudingumo balo.
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Vėliau jis persikėlė į Stambulo „Besiktas“ ir Turkijos lygoje per 18 minučių pelnė 6,7 taško, atkovojo 4,1 kamuolio ir rinko 7,6 naudingumo balo.
Aukštaūgis jau yra rungtyniavęs „Fenerbahce“ 2023–2025 metais. Per šį laikotarpį jis tapo Eurolygos čempionu, o Turkijoje dukart iškovojo tiek lygos, tiek taurės trofėjus.
Stambulo FenerbahceŠarūnas Jasikevičius

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