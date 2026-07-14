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„Lietkabelio“ gynėjų liniją papildė Šveicarijos rinktinėje žibėjęs A. Schumacheris

2026 m. liepos 14 d. 10:51
kklietkabelis.lt
Panevėžio „Lietkabelis“ toliau tęsia vasaros darbus. Aukštaitijos sostinės klubą papildė 25-erių universalus gynėjas Alexanderis Schumacheris.
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191 cm ūgio krepšininkas visą karjerą praleido už Atlanto. Pastaruosius du sezonus A. Schumacheris rungtyniavo NBA G lygoje, kur gynė dukterinių Čikagos „Bulls“, Fynikso „Suns“ ir Bruklino „Nets“ komandų garbę.
Per karjerą Amerikoje gynėjas žaidė vidutiniškai po 22 min. ir fiksavo 8,6 taško, 2,7 atkovoto kamuolio bei 3,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
Įžaidėjo ir atakuojančio gynėjo pozicijose rungtyniauti galintis krepšininkas gimė JAV, tačiau turi ir Šveicarijos pilietybę. 2025 m. jis debiutavo nacionalinėje šios šalies krepšinio rinktinėje.
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Per 6 oficialias už Šveicarijos rinktinę sužaistas rungtynes krepšininkas rinko po 16 taškų, 2,8 atkovoto kamuolio ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo.
Paskutiniame FIBA atrankos į pasaulio čempionatą lange A. Schumacheris rungtynėse prieš Serbiją įmetė 19 taškų, o Turkijai atseikėjo 23.
Tai yra jau penktasis „Lietkabelio“ legionierius šią vasarą. Prieš tai klubas į savo gretas pasikvietė Keondre Kennedy, Ivaną Fevrierą, Veljko ir Milošą Iličius. Taip pat Panevėžio ekipa pratęsė sutartis su N. Radžiumi ir G. Maldūnu.
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