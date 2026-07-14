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„Rytas“ oficialiai atsisveikino su I. Sargiūnu

2026 m. liepos 14 d. 13:44
Lrytas.lt
Vilniaus „Ryto“ klubas antradienį oficialiai atsisveikino su ryškiausiomis šviesomis praėjusį sezoną spindėjusiu Ignu Sargiūnu.
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„Ačiū, Ignai!
Už kiekvieną minutę aikštėje, už kovą iki paskutinės sekundės ir už tai, kad buvai mūsų komandos dalis.
Linkime didžiausios sėkmės naujame karjeros etape! Vilnius visada bus tavo namai“, – socialiniuose tinkluose rašė sostinės klubas.
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Įvairūs šaltiniai jau ilgą laiką praneša, jog lietuvis prisijungs prie Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos Stambulo „Fenerbahce“.
Praėjusiame Čempionų lygos sezone I. Sargiūnas rinko po 11,2 taško, 3,1 atkovoto kamuolio, 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir 10,1 naudingumo balo.
Lietuvos krepšinio lygoje gynėjas rinko po 12,9 taško, 2,7 sugriebto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei 14,2 naudingumo balo.
Vilniaus RytasIgnas SargiūnasLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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