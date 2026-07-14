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M. Balčiūno plokštelė keičiasi: „Esame tiek atsakingi, tiek atskaitingi krepšinio bendruomenei“

2026 m. liepos 14 d. 12:34
Lrytas.lt
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vadovai bei treneriai išanalizavo 2027 metų pasaulio čempionato pirmojo atrankos etapo rezultatus bei perspektyvas žvelgiant į antrąjį etapą, kuris startuos rugpjūčio pabaigoje.
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Susitikime dalyvavę asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovai, rinktinės treneriai bei vadovas Linas Kleiza išsamiai nagrinėjo pateiktą informaciją bei detaliai analizavo pralaimėjimą lėmusius faktorius.
Atviroje diskusijoje buvo išklausytas ir rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis, pateiktos jo asistentų bei rinktinės personalo įžvalgos. Pagal jas toliau vertinamos rinktinės tolimesnio rengimo perspektyvos.
„Esame tiek atsakingi, tiek atskaitingi krepšinio bendruomenei. Suprantame, kad pirmajame atrankos etape pasiekti rezultatai neatitiko lūkesčių. Todėl privalome ieškoti sprendimų, kad situacija pasikeistų.
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Po išsamių pokalbių su rinktinės treneriais, žaidėjais, Lietuvos krepšinio bendruomenės nariais, matome, kad reikalingas papildomas laikas galutinių sprendimų parengimui.
Viską išsamiai įvertinę sprendimus pristatysime asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Vykdomajam komitetui, o iki liepos 24 dienos sprendimai bus pristatyti plačiajai visuomenei.
Šiuo metu svarstomi ir tęstinumo, ir pokyčių variantai, pagrindiniais kriterijais imant ne tik pareigas, bet ir pasiryžimo bei tikėjimo rinktinės pergalėmis aspektus“, – teigė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Lietuvos krepšinisLietuvos krepšinio federacija (LKF)Rimas Kurtinaitis
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