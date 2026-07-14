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Buriama krepšinio opozicija – įvardijama, kas galėtų pakeisti prezidentą M. Balčiūną

2026 m. liepos 14 d. 19:45
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio rinktinės krizė rimtu bumerangu sugrįžta į asociaciją „Lietuvos krepšinis“ ir jo vedlį Mindaugą Balčiūną. Portalo basketnews žurnalistai Karolis Tiškevičius ir Jonas Miklovas tikina, kad šalies krepšinio užkulisiuose bandoma sujungti į vieną kumštį galimą opoziciją asociacijai ir jos vadovui.
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Nors M. Balčiūnui vadovauti krepšinio organizacijai yra likę daugiau kaip dveji metai, žurnalistai aiškina, kad opozicijos smaigalyje matomas buvęs nacionalinės ekipos žaidėjas, o dabar Panevėžio „Lietkabelio“ direktorius Jonas Mačiulis.
Teigiama, kad po nesėkmingo rinktinės pasirodymo pasaulio krepšinio čempionato atrankoje, didžiausia kaltė dėl galimo fiasko krenta ant komandai vadovaujančio Rimo Kurtinaičio ir jį pasikvietusio bei rezultatus bandančio pateisinti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento M. Balčiūno.
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Tad bus siekiama imtis žingsnių atstatydinti rinktinės strategą ir kelti klausimą dėl M. Balčiūno darbo įvertinimo. Ir opozicijoje dabar galimai bus labiausiai matomas 41-erių Jonas Mačiulis, kuris gali vesti į kovą nesutinkančius su dabartine asociacijos veikla į naujus rinkimus.
Per krepšininko karjerą J. Mačiulis Lietuvos rinktinei atstovavo 11-oje svarbiausių planetos turnyrų – penkiuose Europos čempionatuose, trejose olimpinėse žaidynėse ir trijuose pasaulio čempionatuose.
 Jonas Mačiulis<br> ELTA/V. Gedvilo nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
 Jonas Mačiulis
 ELTA/V. Gedvilo nuotr.
Su nacionaline komanda J. Mačiulis iškovojo keturis medalius: vadovaujant Jonui Kazlauskui Europos sidabrus 2013 ir 2015 m., bronzą, rinktinę treniruojant Ramūnui Butautui 2007-siais. bei pasaulio čempionato bronzą 2010 metais su strategu Kęstučiu kemzūra.
Klubiniame krepšinyje J. Mačiulis su Madrido „Real“ 2015 metais laimėjo Eurolygą, tai pat tapo Lietuvos, Italijos, Graikijos ir Ispanijos lygų čempionu.
Baigęs krepšininko karjerą buvęs rinktinės narys 2021-siais tapo Kėdainių „Nevėžio“ konsultantu ir trenerių štabo nariu, o po to ir ekipos sporto direktoriumi. Po metų jis perėmė „Lietkabelio“ komandos valdymą.
 Mindaugas Balčiūnas<br> ELTA/V. Gedvilo nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
 Mindaugas Balčiūnas
 ELTA/V. Gedvilo nuotr.
Dabartinis asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas M. Balčiūnas vadovu buvo išrinktas 2024-ųjų rugsėjo 17 d. ketverių metų kadencijai.
Jonas MačiulisMindaugas BalčiūnasLietuvos krepšinis
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