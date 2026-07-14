FIBA moterų pasaulio krepšinio čempionatas: Lietuvos pasiekimai, ateities viltys ir prognozės

Pirmajame savo čempionate, kuris taip pat vyko Vokietijoje, Vydo Gedvilo vadovaujama rinktinė tarp geriausių pasaulio rinktinių užėmė 8 vietą.
2002 m. Lietuvos rinktinė pasaulio pirmenybėse užėmė 11 vietą (treneris V. Gedvilas), 2006 m. planetos pirmenybėse mūsiškės užėmė 6 vietą (treneris Algirdas Paulauskas). Tai iki šiol yra geriausias Lietuvos moterų rinktinės pasiekimas FIBA moterų Pasaulio taurėje.
Nors į 2010, 2014, 2018, 2022 ir 2026 m. Pasaulio taurės finalinius etapus Lietuvos rinktinė nepateko, jaunosios kartos rezultatai suteikia pagrįstų vilčių, kad šią užsitęsusią seriją pavyks nutraukti jau 2030 m., kai Pasaulio taurė vyks Japonijoje.
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2022 m. U18 Lietuvos merginų rinktinė tapo Europos čempione, 2025 m. U20 Lietuvos rinktinės krepšininkės pasidabino sidabro medaliais, o moterų rinktinė po 10 metų pertraukos pateko į Europos čempionatą ir buvo tarp 8 geriausių Senojo žemyno komandų.
2026 m. liepos 4–12 d. Lietuvoje vyko U20 Europos merginų čempionatas – jo metu ateities krepšinio žvaigždėms uždavėme tris klausimus – kokias rinktines merginos palaikys artėjančioje Pasaulio taurėje, kas žais didžiajame finale ir kas galėtų tapti viso čempionato naudingiausia krepšininke.
Švedijos jaunimo rinktinės puolėja Hanna Jolinder atsakė: „Tikriausiai palaikysiu JAV ir Australijos rinktines, nes turiu draugų iš ten.“
FIBA moterų Pasaulio taurė vyks jau 20-ąjį kartą, o net 11 titulų per visą čempionato istoriją iškovojo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) krepšininkės.
Po kartą čempionatą pavyko laimėti Australijos ir Brazilijos rinktinėms. 6 kartus Pasaulio taurėje triumfavo buvusi Sovietų Sąjunga.
Tuo metu Vokietijos jaunimo rinktinės gynėja Clara Bielefeld sakė: „Aišku, favoritės laimėti turbūt yra JAV krepšininkės, bet akivaizdu, kad aš palaikysiu Vokietiją (šypsosi). Manau, mūsų rinktinė turi tikrai neblogą šansą. Belgės taip pat turi labai stiprią komandą. Pasaulio čempionate bus daug stiprių komandų.“
Pasaulio taurėje dalyvaus 16 komandų, o Europos žemynui atstovaus Prancūzija, Ispanija, Vokietija, Turkija, Belgija, Čekija, Italija ir Vengrija.
Kartėlį, kad tarp šių valstybių nėra ir Lietuvos, pripažįsta ir rinktinės vyr. treneris Vilius Stanišauskas:
„Neslėpsiu, jaučiu kartėlį, kad mūsų rinktinės čia nebus. Man atrodo, kad tikrai galėjome čia būti. Vien prisiminus praėjusį Europos čempionatą ir kovas dėl 5–8 vietų. Tikrai galėjome laimėti dar bent vienerias rungtynes ir grumtis bent jau pasaulio čempionato atrankoje. Kaip matome, visos Europos komandos tą atranką praėjo ir dalyvaus pasaulio čempionate. Mums tai reikia panaudoti kaip motyvaciją ateičiai.“
Latvijos jaunimo rinktinės gynėja Evelina Otto taip pat pasidalino savo mintimis apie būsimą Pasaulio taurę: „Manau, finale žais Belgija ir, būkime atviri, JAV.“
Tuo metu kita Latvijos rinktinės krepšininkė Anna Liepina finale prognozavo JAV ir Prancūzijos rinktinių susidūrimą.
Paklausta, kas taps naudingiausia čempionato krepšininke, viena iš Vokietijos jaunimo rinktinės lyderių C. Bielefeld atsakė: „Belgijos rinktinės lyderė Emma Meesseman visada yra geras pasirinkimas. Taip pat – JAV atstovė Breanna Stewart, galbūt Vokietijos rinktinės lyderė Leonie Fiebich.“
Moterų pasaulio čempionatą rugsėjo 4–13 d. transliuos LRT televizija.
Po Pasaulio taurės Vokietijoje krepšinio mėgėjų akys nukryps į Lietuvą – mūsų šalyje artėjantį birželį vyks Europos moterų krepšinio čempionatas.