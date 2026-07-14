Ignas Brazdeikis susirado darbą – keliasi į Ispaniją

Tai trečioji lietuvio stotelė Europoje – prieš tai jis žaidė tiek Kaune, tiek ir Pirėjaus „Olympiakos“ ekipoje.
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Praėjusiame sezone lietuvis Eurolygoje vidutiniškai rungtyniavo po 15 minučių, per kurias rinko po 4,8 taško, 1,9 atkovoto kamuolio ir 3,1 naudingumo balo.
Lietuvos krepšinio lygoje krepšininkas vidutiniškai per17 minučių įmesdavo po 8 taškus, atsikovodavo po 2,4 kamuolio, atlikdavo po 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 8,4 naudingumo balo.
„Unicaja“ pateko į tą pačią FIBA Čempionų lygos grupę, kaip ir Utenos „Juventus“, tad jis Lietuvoje aplankysis spalio 7 d.