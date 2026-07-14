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Išrinktas naujasis NKL prezidentas

2026 m. liepos 14 d. 14:17
nklyga.lt
Antradienį vykusioje visuotinėje „URBO-NKL“ konferencijoje buvo priimti svarbūs sprendimai, žymintys naują lygos veiklos etapą. Konferencijos metu naujuoju „URBO-NKL“ prezidentu išrinktas verslininkas Gediminas Kvietkauskas.
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Gediminas Kvietkauskas – verslo strategas, ilgametis vadovas, bendrovės „East West Agro“ bendraįkūrėjas, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.
Daugiau nei du dešimtmečius jis sėkmingai vadovauja vienai didžiausių žemės ūkio technikos bendrovių Lietuvoje, sukaupęs reikšmingą strateginio valdymo, organizacijų vystymo ir verslo plėtros patirtį. Nuo šiol ši patirtis bus skirta „URBO-NKL“ augimui, lygos konkurencingumo stiprinimui ir ilgalaikės vertės kūrimui Lietuvos krepšiniui.
„Labai džiaugiuosi prisijungęs prie šios augančios organizacijos. Tikiuosi įnešti kokybinį ir komercinį teigiamą pokytį, prisidėti prie naujo „URBO-NKL“ augimo etapo ir priimu šį iššūkį su didelėmis ambicijomis“, – Gediminas Kvietkauskas.
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Konferencijos metu taip pat išrinkti naujieji lygos viceprezidentai. Jais tapo Vilkaviškio klubo prezidentas bei 2025–2026 m. „URBO-NKL“ sezono Metų vadybininku pripažintas Rokas Šlivinskas ir Palangos sporto centro direktorius, ilgametis sporto vadybininkas bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos valdybos narys Saulius Simė.
Gediminas KvietkauskasNacionalinė krepšinio lyga (NKL)

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