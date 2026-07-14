M. Balčiūnas neigia rinktinės žaidėjų boikotą ir kalba apie R. Kurtinaičio likimą – bus tik du keliai

Susitikime dalyvavę asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas, rinktinės treneriai bei nacionalinės ekipos vadovas Linas Kleiza išsamiai nagrinėjo pateiktą informaciją bei detaliai analizavo pralaimėjimą Italijai lėmusius faktorius.
Atviroje diskusijoje buvo išklausytas ir rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis.
Susiję straipsniai
Po posėdžio buvo paskelbta, kad galutinis rinktinės stratego likimas bus priimtas iki liepos 24 dienos. tačiau jis tikino, kad bus sprendžiami tik du galimi variantai ir keliai – arba trenerių štabo tęstinumas arba rimtesni pokyčiai.
„Įvardinkime taip, kad abu variantai yra atviri, – LNK žurnalistui Nerijui Bliujui sakė M. Balčiūnas. – Su gerbiamu treneriu yra derinama – tiek tęstinumo, tiek pokyčių sprendimai yra įmanomi.
Bet kokiu atveju labai gerbiame trenerį Rimą Kurtinaitį ir jo štabą. Tikrai daug gerų, pergalingų momentų išgyvenome su juo.“
Šią savaitę pasklido žinia, kad rinktinės žaidėjai planuoja savotišką rinktinės boikotą, kol bus R. Kurtinaitis poste. Neva, galimai pirmąja kregžde buvo nacionalinės ekipos kapitonas Jonas Valančiūnas, kuris atsisakė padėti komandai rugpjūtį vyksiančiame FIBA atrankos lange su Turkija ir bosniais.
„Ne, mes išvis neturime nė vieno atsisakiusio žaidėjo“, – LNK žinioms teigė M. Balčiūnas.
Lietuvos krepšinisMindaugas BalčiūnasRimas Kurtinaitis
Rodyti daugiau žymių