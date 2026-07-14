Z. LeDay'us keičia Eurolygos ekipą

Praėjusiame Eurolygos sezone vidutiniškai per 25 minutes krepšininkas pelnė po 13,1 taško, atsikovojo 4,2 kamuolio bei atliko 0,9 rezultatyvaus perdavimo.
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Izraelyje Z. LeDay'us pradėjo savo profesionalo karjerą – 2017–2018 metais atstovavo Gan Nero „Hapoel“. Be to jis kovojo Pirėjo „Olympiakos“ ekipoje bei , o 2019–2020 metų sezoną praleido Kauno „Žalgiryje“.
„Esu labai sujaudintas ir dėkingas už galimybę prisijungti prie Tel Avivo „Hapoel“. Nuo pat pirmos akimirkos pajutau šio klubo ambicijas ir tikėjimą tuo, ką kursime kartu.
Nekantrauju pradėti dirbti, atstovauti šiam klubui ir varžytis stebint mūsų nuostabiems gerbėjams. Siekime didybės kartu ir kursime istoriją. Yalla Hapoel“, – klubo interneto puslapiui sakė Z. LeDay'us.
Tel Avivo ekipos sporto direktorius George'as Chinasas tikino: „Mums didelė garbė priimti Zachą į „Hapoel“ šeimą. Jis yra žaidėjas, kuris paliko savo pėdsaką Europos krepšinyje kaip tikras karys ir aukščiausio lygio krepšininkas.
Zachas gali žaisti abiejose pozicijose, jis yra labai universalus ir pridės naują jėgą mūsų žaidimui.“
Komandos treneris Dimitris Itoudis tai pat džiaugėsi naujoku: „Sveikinu Zachą mūsų šeimoje, jis kupinas motyvacijos kurti „Hapoel“ kultūrą.
Jis gali žaisti tiek 4, tiek 5 pozicijoje, per pastaruosius metus patobulino savo žaidimą, taip pat ir už tritaškio ribų. Jis atsineš į ekipą savo Eurolygos patirtį.
Esame labai patenkinti jo prisijungimu prie „Hapoel“ ir laukiame jo pasirodymo.“