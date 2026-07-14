SportasKrepšinis

Z. LeDay'us keičia Eurolygos ekipą

2026 m. liepos 14 d. 16:51
Lrytas.lt
Pastaruosius dvejus metus Eurolygos Milano „Olimpia“ ekipoje žaidęs 32 metų 202 cm ūgio Zachas LeDay'us jau turi kitą karjeros stotelę. Amerikietis buvo siejamas su serbų Belgrado „Partizan“ klubu, kuriame jis prieš Milaną žaidė tris sezonus – jam buvo siūlomas solidus 4,5 mln. JAV dolerių kontraktas dvejiems metams, tačiau krepšininkas pasirinko kitą kandidatą. Z. LeDay'us dabar dvejus metus vilkės Izraelio Tel Avivo „Hapoel“ ekipą.
Daugiau nuotraukų (4)
Praėjusiame Eurolygos sezone vidutiniškai per 25 minutes krepšininkas pelnė po 13,1 taško, atsikovojo 4,2 kamuolio bei atliko 0,9 rezultatyvaus perdavimo.
Susiję straipsniai
27 taškų persvarą beveik išvaistęs „Paris Basketball“ galiausiai paskandino „Olimpia“ Eurolygos sezoną – italai liks be atkrintamųjų

27 taškų persvarą beveik išvaistęs „Paris Basketball“ galiausiai paskandino „Olimpia“ Eurolygos sezoną – italai liks be atkrintamųjų

Nesąmonės Izraelio lygoje tęsiasi – nutrauktos rungtynės dėl žaidėjų trūkumo

Nesąmonės Izraelio lygoje tęsiasi – nutrauktos rungtynės dėl žaidėjų trūkumo

Eurolygos statistikos karaliai: A. Butkevičius – tritaškių valdovas, S.Francisco – taškų dešimtuke

Eurolygos statistikos karaliai: A. Butkevičius – tritaškių valdovas, S.Francisco – taškų dešimtuke

Izraelyje Z. LeDay'us pradėjo savo profesionalo karjerą – 2017–2018 metais atstovavo Gan Nero „Hapoel“. Be to jis kovojo Pirėjo „Olympiakos“ ekipoje bei , o 2019–2020 metų sezoną praleido Kauno „Žalgiryje“.
„Esu labai sujaudintas ir dėkingas už galimybę prisijungti prie Tel Avivo „Hapoel“. Nuo pat pirmos akimirkos pajutau šio klubo ambicijas ir tikėjimą tuo, ką kursime kartu.
Nekantrauju pradėti dirbti, atstovauti šiam klubui ir varžytis stebint mūsų nuostabiems gerbėjams. Siekime didybės kartu ir kursime istoriją. Yalla Hapoel“, – klubo interneto puslapiui sakė Z. LeDay'us.
Tel Avivo ekipos sporto direktorius George'as Chinasas tikino: „Mums didelė garbė priimti Zachą į „Hapoel“ šeimą. Jis yra žaidėjas, kuris paliko savo pėdsaką Europos krepšinyje kaip tikras karys ir aukščiausio lygio krepšininkas.
Zachas gali žaisti abiejose pozicijose, jis yra labai universalus ir pridės naują jėgą mūsų žaidimui.“
 Zachas LeDay'us<br>G. Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
 Zachas LeDay'us
G. Bitvinsko nuotr.
Komandos treneris Dimitris Itoudis tai pat džiaugėsi naujoku: „Sveikinu Zachą mūsų šeimoje, jis kupinas motyvacijos kurti „Hapoel“ kultūrą.
Jis gali žaisti tiek 4, tiek 5 pozicijoje, per pastaruosius metus patobulino savo žaidimą, taip pat ir už tritaškio ribų. Jis atsineš į ekipą savo Eurolygos patirtį.
Esame labai patenkinti jo prisijungimu prie „Hapoel“ ir laukiame jo pasirodymo.“
Zachas LeDayTel Avivo HapoelMilano Olimpia

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.