Rimo Kurtinaičio treniruojama nacionalinė komanda prisivirė košės atrankoje į 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą.
Net trijų NBA žaidėjų pagalbos sulaukusi rinktinė liepos pradžioje liko be pergalės Italijoje (84:87) ir tai stipriai apribojo jos šansus žaisti kitais metais vyksiančiame turnyre.
Nusivylimo dėl Bolonijoje patirto pralaimėjimo neslėpė ir G. Nausėda.
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„Jeigu pamatysime, kokie talentai šį kartą susirinko į mūsų rinktinę, tikrai neslėpsiu, tikėjausi gerokai daugiau, tikėjausi pergalių, tikėjausi pergalės Italijoje taip pat“, – naujienų agentūros BNS vyr. redaktoriu Saulius Jakučionis kalbėjo šalies vadovas.
Po nesėkmės Italijoje prasidėjo ir kaltųjų medžioklė. Šalies krepšiniui vadovaujanti Asociacija „Lietuvos krepšinis“ šios savaitės pradžioje surengė specialų posėdį, kurio metu su rinktinės treneriai bei vadovybė analizavo pralaimėjimo priežastis.
Maža to, kol kas net nėra aišku, kas treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rugpjūčio pabaigoje vyksiančio atrankos lango metu, kuriame lietuviai žais svarbias rungtynes prieš Turkiją bei Bosniją ir Hercegoviną.
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Naujienų portalo 15min.lt žurnalisto Roko Pakėno teigimu, nacionalinei komandai šiose rungtynėse nepadės ilgametis jos kapitonas Jonas Valančiūnas. Kol kas nėra aišku ir dėl kitų žaidėjų pozicijos šiuo klausimu. Neoficialiai kalbama, kad dėl žaidimo rinktinėje abejoja jaunieji NBA talentai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis.
Dėl suirutės Lietuvos krepšinyje susirūpinęs G. Nausėda konstatuoja, kad dabartiniai procesai šalies krepšinyje neveikia ir neduoda rezultatų.
„Pirmiausia matome, kad tikrai sistema neveikia. Kieno tai yra konkreti atsakomybė, iš tikrųjų reikėtų labai atviro pokalbio.
Kiek žinau, toks pokalbis praktiškai net šiuo metu vyksta, ką tik įvykęs, kur buvo analizuojamos priežastys, bet konstatuoju tiktai patį faktą“, – BNS cituoja prezidento G. Nausėdos žodžius.
Laukiančias J grupės varžybas – antrąjį atrankos etapą – Lietuvos rinktinė su 3 pergalėmis ir tiek pat nesėkmių pradės iš ketvirtosios pozicijos.
Aukščiau – Turkija (visos 6 pergalės), Italija (5 ir 1) bei Serbija (4 ir 2). Tiek pat pergalių kaip Lietuva turi pozicija žemiau esanti Islandija.
Grupėje kol kas paskutinė – Bosnija ir Hercegovina (2 ir 4). Į kitąmet Katare vyksiantį pasaulio čempionatą pateks tik trys J grupės rinktinės.
Gitanas NausėdaRimas KurtinaitisLietuvos krepšinio federacija (LKF)
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