Vilniaus „Lietuvos ryte“ žaidęs ir 5-uoju šaukimu 2011 m. NBA naujokų biržoje pasirinktas J.Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto „Raptors“ klube, kuriame rungtyniavo iki pat 2018–2019 m. sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memfio „Grizzlies“ ekipą.
Tenesyje praleidęs du pilnus sezonus, nuo 2021–2022 m. sezono aukštaūgis užsivilko Naujojo Orleano „Pelicans“ komandos marškinėlius, o 2024–2025 m. sezoną pradėjo Vašingtono „Wizards“ gretose, tačiau užbaigė kartu su Domantu Saboniu atstovaudamas Sakramento „Kings“ organizacijai.
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Galiausiai paskutinius metus NBA lygoje J.Valančiūnas praleido Denverio „Nuggets“ komandoje, su kuria nužygiavo iki pirmojo atkrintamųjų etapo.
Per visą savo karjerą už Atlanto J.Valančiūnas rinko 12,8 taško ir 9,0 atkovoto kamuolio vidurkius.
Apie komandos naujoką bei jo potencialą Europoje savo mintimis specialiai Insideriams pasidalijo „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
„Labai smagu, kad Jonas grįžta į Lietuvą ir prisijungia prie Kauno „Žalgirio“. Nuo pat pirmųjų pokalbių iš jo daug kartų girdėjau kalbas, kad jis nori grįžti į Lietuvą ir žaisti „Žalgirio“ arenoje bei pajausti tą nuostabią atmosferą, skinti pergales.
Pokalbių buvo daug, bet tą norą jaučiau visą laiką. Mes puikiai žinome, kas yra Jonas Valančiūnas – tai vienas geriausių Lietuvos krepšininkų, patriotas, kuris visada žaidžia su dideliu noru ir atsidavimu komandai.
Derybos buvo ilgos, kadangi Jonas turėjo sutartį su Denverio „Nuggets“ komanda, kurioje buvo data, iki kurios turėjo paaiškėti, ar jis lieka Denveryje, ar bus iškeistas į kitą komandą. Galiausiai viskas taip susidėliojo ir tas laukimas mums pasiteisino, kadangi Jonas yra Kauno „Žalgiryje“, – kalbėjo P. Jankūnas.