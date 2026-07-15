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Asociacijos ir lygos tarė savo žodį – nutarė palaikyti šalies krepšinio vadovus

2026 m. liepos 15 d. 18:16
Lrytas.lt
Jau gerą savaitę vykstant viešiems debatams ir nuomonėms dėl asociacijos „Lietuvos krepšinis“ veiklos įvertinimo ir nacionalinės komandos pasirodymo 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato atrankoje, trečiadienį savo žodį tarė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ nariai. Lygos ir kitos pagrindinės šalies krepšinio organizacijos atstovės palaikė jos vadovą Mindaugą Balčiūną bei išreiškė palaikymą.
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Lietuvos krepšinio asociacijų ir lygų pareiškimas:
„Stebėdami viešojoje erdvėje reiškiamas Lietuvos krepšinio situacijos vertinimo interpretacijas, keliamas pasinaudojus laikinomis sportinėmis nesėkmėmis, bei sistemingą bandymą sumenkinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės ir asociacijos „Lietuvos krepšinis“ veiklą ir sprendimus, reiškiame besąlygišką palaikymą Lietuvos rinktinės ir asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovams, ieškantiems sprendimų, stiprinančių Lietuvos krepšinio sistemą“.
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Asociaciją palaiko: Asociacija „Lietuvos krepšinis Vykdomasis komitetas, Asociacija Nacionalinė krepšinio lyga, Asociacija Regionų krepšinio lyga, Asociacija Moterų krepšinio lyga, 3x3 asociacija, Lietuvos krepšinio trenerių asociacija, Lietuvos krepšinio teisėjų asociacija, Lietuvos profesionalių krepšinio žaidėjų asociacija, Lietuvos veteranų krepšinio lyga, Lietuvos studentų krepšinio lyga.
Tačiau dar antradienį skelbta, kad portalo basketnews žurnalistai Karolis Tiškevičius ir Jonas Miklovas tikina, kad šalies krepšinio užkulisiuose bandoma sujungti į vieną kumštį galimą opoziciją asociacijai ir jos vadovui.
Nors M. Balčiūnui vadovauti krepšinio organizacijai yra likę daugiau kaip dveji metai, žurnalistai aiškina, kad opozicijos smaigalyje matomas buvęs nacionalinės ekipos žaidėjas, o dabar Panevėžio „Lietkabelio“ direktorius Jonas Mačiulis.
Teigiama, kad po nesėkmingo rinktinės pasirodymo pasaulio krepšinio čempionato atrankoje, didžiausia kaltė dėl galimo fiasko krenta ant komandai vadovaujančio Rimo Kurtinaičio ir jį pasikvietusio bei rezultatus bandančio pateisinti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento M. Balčiūno.
Tad bus siekiama imtis žingsnių atstatydinti rinktinės strategą ir kelti klausimą dėl M. Balčiūno darbo įvertinimo. Ir opozicijoje dabar galimai bus labiausiai matomas 41-erių Jonas Mačiulis, kuris gali vesti į kovą nesutinkančius su dabartine asociacijos veikla į naujus rinkimus.
Lietuvos krepšinisMindaugas Balčiūnas

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