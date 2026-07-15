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M. Balčiūnas feisbuke vėl priminė apie save: įraše – žodžiai apie neeilinį pokalbį (1)

2026 m. liepos 15 d. 12:34
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio dramos tęsiasi. Pastarosiomis savaitėmis dėmesio centre atsidūręs Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovas Mindaugas Balčiūnas vėl priminė apie save.
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Itin suaktyvėjęs socialiniame tinkle „Facebook“ šį kartą šalies krepšinio vadovas užsiminė apie įvykusį pokalbį su Prezidentūra.
„Mieli draugai, krepšinis laimingas turėdamas tiek sirgalių. Net pačių reikšmingiausių. Ką tik kalbėjau su Prezidentūra.
Palinkėjo didžiausios sėkmės nesiblaškant ir sprendžiant situaciją. Padėkojau...“, – trečiadienio popietę rašė M. Balčiūnas.
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Įdomu, kad trečiadienį pasirodžiusiame prezidento Gitano Nausėdos interviu naujienų agentūrai BNS, šalies vadovas negailėjo kritikos Lietuvos krepšinio situacijai.
Primename, kad tai jau ne pirmas „Lietuvos krepšinis“ vadovo išstojimas socialinėje erdvėje.
Praėjusios savaitės pabaigoje jis įsivėlė į žodžių mūšį kartu su Kauno „Žalgirio“ vadovu Pauliumi Motiejūnu, kuriam negailėjo kritikos dėl anksčiau jo adresu išsakytų pastabų.
 
Mindaugas BalčiūnasLietuvos krepšinio federacija (LKF)Prezidentūra
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