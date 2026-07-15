Prezidento patarėjas F. Jansonas įgėlė krepšinio vadovui M. Balčiūnui už pokalbį su Prezidentūra

Trečiadienį pasirodžiusiame prezidento Gitano Nausėdos interviu naujienų agentūrai BNS, šalies vadovas negailėjo kritikos Lietuvos krepšinio situacijai.
„Pirmiausia matome, kad tikrai sistema neveikia. Kieno tai yra konkreti atsakomybė, iš tikrųjų reikėtų labai atviro pokalbio.
Kiek žinau, toks pokalbis praktiškai net šiuo metu vyksta, ką tik įvykęs, kur buvo analizuojamos priežastys, bet konstatuoju tiktai patį faktą“, – BNS cituoja prezidento G. Nausėdos žodžius.
Po kiek laiko itin suaktyvėjęs socialiniame tinkle feisbuke M. Balčiūnas parašė, kad įvyko jo pokalbis su Prezidentūra.
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„Mieli draugai, krepšinis laimingas turėdamas tiek sirgalių. Net pačių reikšmingiausių. Ką tik kalbėjau su Prezidentūra.
Palinkėjo didžiausios sėkmės nesiblaškant ir sprendžiant situaciją. Padėkojau...“, – trečiadienio popietę rašė M. Balčiūnas.
Tačiau jau trečiadienio popietę M. Balčiūno žodžius interviu BNS agentūrai kandžiai įvertino Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas.
„Prezidentūra yra pastatų kompleksas Vilniaus senamiestyje ir kalbėtis su juo gali visi, tik sunku įvertinti, kiek naudos iš to yra.
Prezidento manymu, sėkmė nėra tai, ko šiandien ar kada nors reikėtų Lietuvos krepšiniui. Reikia ne sėkmės, o atsakomybės ir objektyvaus požiūrio i situaciją“, – BNS agentūrai sakė F. Jansonas.
Praėjusios savaitės pabaigoje M. Balčiūnas įsivėlė į žodžių mūšį su Kauno „Žalgirio“ vadovu Pauliumi Motiejūnu, kuriam negailėjo kritikos dėl anksčiau jo adresu išsakytų pastabų.
Frederikas JansonasGitanas NausėdaMindaugas Balčiūnas
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