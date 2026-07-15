R. Rubio atsisakė „Panathinaikos“ siūlomo beveik milijono eurų

Kaip rašo ispanų dienraštis AS, Ž. Obradovičius asmeniškai susisiekė su patyrusiu įžaidėju, bandydamas įtikinti jį prisijungti prie Graikijos galiūno prieš 2026–2027 m. sezoną.
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Pranešime priduriama, kad „Panathinaikos“ pasiūlė ne vienerius metus NBA žaidusiam R. Rubio apie 900 000 eurų atlyginimą – gerokai didesnį nei jis šiuo metu gauna Badalonos „Joventut“ klube.
Tačiau R. Rubio, kaip pranešama, aiškiai pasakė, kad jaučiasi laimingas Badalonoje ir neketina išvykti.
35 metų krepšininkas grįžo į profesionalų krepšinį, nors buvo pasitraukęs iš krepšinio dėl psichinių problemų. Dėl tų pačių priežasčių ispanas baigė karjerą NBA.
„Panathinaikos“ šią vasarą aktyviai reiškiasi krepšinio rinkoje: susigrąžino daugiau kaip 13 metų ekipai vadovavusį trenerį Ž. Obradovičių, pasirašė sutartis su Isaacu Bonga, Brancou Badio ir Guerschonu Yabusele, taip pat pratęsė sutartį su Juancho Hernangomezu iki 2030 metų.