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R. Rubio atsisakė „Panathinaikos“ siūlomo beveik milijono eurų

2026 m. liepos 15 d. 17:06
Lrytas.lt
Ispanas Ricky Rubio atsisakė galimybės prisijungti prie Atėnų „Panathinaikos“ ekipos, nepaisant asmeninio naujojo graikų ekipos vyriausiojo trenerio Željko Obradovičiaus kvietimo į ekipą. Tiesa, „Panathinaikos“ kategoriškai neigia, kad buvo kalbamasi su garsiu Ispanijos rinktinės įžaidėju.
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Kaip rašo ispanų dienraštis AS, Ž. Obradovičius asmeniškai susisiekė su patyrusiu įžaidėju, bandydamas įtikinti jį prisijungti prie Graikijos galiūno prieš 2026–2027 m. sezoną.
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Pranešime priduriama, kad „Panathinaikos“ pasiūlė ne vienerius metus NBA žaidusiam R. Rubio apie 900 000 eurų atlyginimą – gerokai didesnį nei jis šiuo metu gauna Badalonos „Joventut“ klube.
Tačiau R. Rubio, kaip pranešama, aiškiai pasakė, kad jaučiasi laimingas Badalonoje ir neketina išvykti.
35 metų krepšininkas grįžo į profesionalų krepšinį, nors buvo pasitraukęs iš krepšinio dėl psichinių problemų. Dėl tų pačių priežasčių ispanas baigė karjerą NBA.
„Panathinaikos“ šią vasarą aktyviai reiškiasi krepšinio rinkoje: susigrąžino daugiau kaip 13 metų ekipai vadovavusį trenerį Ž. Obradovičių, pasirašė sutartis su Isaacu Bonga, Brancou Badio ir Guerschonu Yabusele, taip pat pratęsė sutartį su Juancho Hernangomezu iki 2030 metų.
Ricky RubioAtėnų PanathinaikosŽeljko Obradovičius

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