Šaršalą su krepšinio valdžia stebintis A. Tapinas skaudžiai kirto: „Brežnevas gyvas ir reinkarnavosi į Balčiūną“

Trečiadienį vyko savotiška žiniasklaidos ir socialinių tinklų kova, kai „Lietuvos krepšinio“ vadovas atsakinėjo į Lietuvos prezidento kritiką, teigė, kad kalbėjosi su šalies vadovo aplinka, o patarėjai tikino, kad niekas su niekuo nekalbėjo. Be to vakare buvo išplatintas pareiškimas, kuriame dešimt asociacijos narių palaikė M. Balčiūną.
Būtent dėl šių įvykių ir pasisakė A. Tapino socialiniame tinkle feisbuke:
„Lietuvos krepšinio federacija, atrodo, daro viską, kad taptų nekompentencijos, atitrūkimo nuo realybės ir tragiškos komunikacijos etalonu Lietuvos sporte.
Netgi banditų, majonezo kamštelių, šviniaus ir varkių laikų futbolo federacija galėtų pasakyti, kad mes iki tokio lygio nenukritom, rašė jis. – Galvojau, kad Toplygos Riterių „savininkas“ Clancy turėjo didžiausią delusioną Lietuvos sporte, bet Balčiūnas jį pranoksta.
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Krepšinį purto tokia karštinė, kokios niekada nebuvo, o federacijos vadovai toliau dengia savo subines ir kliedi kažkokias pievas apie tai, kad po didelių nesėkmių Lietuvos krepšinis išeidavo stipresnis ir iškovodavo didžiausias pergales.
Dar keisčiau yra skaityti ūmai suaktyvėjusius anoniminius sporto FB puslapius a la visokius Krepšinio ritmu, Nuogas krepšinis ir kiti, kurie mūru stoja už Balčiūną ir purvais pilsto visus kitus pradedant Valančiūnu ir baigiant krepšinio žurnalistais ir komentatoriais.
Blaškydamasi ir apimta panikos federacija su Balčiūnu kiekvieną dieną daro kažkokią nesąmonę arba tiesiog meluoja.
Vieną dieną jie sako, kad niekas žaisti rinktinėje neatsisakė, kitą dieną aiškina, jog pasikalbėjus su prezidentūra ji linkėjo jiems sėkmės. Neįtikėtina, bet prezidento patarėjas Jansonas su savo ironija, kad prezidentūra yra pastatas ir su ja gali kalbėtis kas nori, bet sėkmės ji nelinki, pasirodo laiku ir vietoje ir kala dar vieną vinį į šitos apgailėtinos istorijos karstą.
Ir kai galvoji, kad jau dugnas, šiandien Balčiūnas kaip brandžiojo sovietmečio laikais išridena „darbo kolektyvų palaikymo laišką“, kuriame kišeninės federacijos organizacijos išreiškia besąlygišką palaikymą Lietuvos krepšinio vadovams, ieškantiems sprendimų stiprinančių Lietuvos krepšinio sistemą.
Brežnevas gyvas ir reinkarnavosi į Balčiūną.“