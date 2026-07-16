„Rytas“ susigrąžino lietuvį iš NCAA ir iškart šį paskolino „Lietkabeliui“

G. Nemeikša pastaruosius kelerius metus praleido JAV, kur sėkmingai rungtyniavo stipriausioje studentų lygoje (NCAA). Atstovaudamas Havajų universiteto „Rainbow Warriors“ komandai, puolėjas demonstravo solidų žaidimą – 2024–2025 m. sezone vidutiniškai pelnydavo po 12,3 taško bei atkovodavo po 5,6 kamuolio per rungtynes. Geriausiame savo karjeros mače už Atlanto prieš Oaklando ekipą jis pasižymėjo pelnydamas 25 taškus ir sugriebdamas 11 atšokusių kamuolių.
Praėjusį, 2025–2026 m. sezoną, puolėjas pasitiko sulaukęs įvertinimo – buvo išrinktas į simbolinį „Big West“ konferencijos ikisezoninį penketuką. Sezono metu G. Nemeikša vidutiniškai rinko po 9,2 taško bei sugriebė po 4,8 atkovoto kamuolio per susitikimą. Prieš persikeldamas į Havajus, krepšininkas vieną sezoną taip pat praleido Xavier universiteto komandoje.
„Kiekvieną sezoną sekame lietuvius krepšininkus, turinčius potencialo padėti mūsų komandai kovoti dėl aukštų tikslų. Gytis yra išskirtinių fizinių duomenų puolėjas, kuris pasižymi universalumu ir galimybėmis aikštelėje atlikti daug nematomo darbo, – kalbėjo Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas. – Vis dėl to, suprantame, kad žaidėjams, baigusiems universitetą, pirmieji metai paprastai būna keliantys iššūkių, todėl pabendravę tiek su Gyčiu ir jo atstovais, tiek su Panevėžio klubu, manome, kad priėmėme šiai dienai geriausią sprendimą, leisiantį krepšininkui toliau tobulėti.“
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Krepšininkas savo vertę jau yra įrodęs ir vietiniame fronte. Prieš išvykdamas į JAV, G. Nemeikša tapo antrosios pagal pajėgumą šalies krepšinio lygos (Nacionalinės krepšinio lygos) čempionu bei buvo pripažintas naudingiausiu Finalo ketverto žaidėju.
Puolėjas taip pat yra sulaukęs įvertinimo šalies mastu – jis yra atstovavęs Lietuvos jaunimo bei studentų krepšinio rinktinėms, o šią vasarą buvo įtrauktas į išplėstinį Lietuvos vyrų krepšinio rezervinės rinktinės kandidatų sąrašą.
„Sulaukus susidomėjimo iš „Ryto“ apėmė geros emocijos – tai yra aukšto lygio organizacija, kuri kiekvienais metais kelia aukščiausius tikslus. Pats taip pat visada noriu kovoti dėl pergalių ir būti organizacijoje, kurioje yra ugdomas
nugalėtojo mentalitetas. Man tai yra didelis įvertinimas ir motyvacija toliau sunkiai dirbti, – pasirašęs sutartį mintimis dalinosi G. Nemeikša. – Po etapo Amerikoje grįžtu su dideliu noru ir pasitikėjimu pradėti savo profesionalo
kelią. Ateinantį sezoną būsiu Panevėžio komandoje – tai taip pat klubas, kuris eilę metų yra tarp stipriausių komandų ir visada siekia aukščiausių tikslų. Visada buvau krepšininkas, kuris aikštelėje atiduoda visą savo energiją, esu pasiruošęs kovoti ir būti naudingas komandai. Džiaugiuosi gavęs tokią galimybę ir bandysiu išnaudoti ją maksimaliai, kaupti patirtį bei toliau tobulėti.“
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