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U20 Lietuvos rinktinė prieš turkus užsikūrė per vėlai: Europos medalių ji nepamatys

2026 m. liepos 16 d. 00:21
Lrytas.lt
U20 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato aštuntfinalyje po permainingos kovos 61:67 (16:25, 18:12, 6:18, 21:12) pralaimėjo Turkijos krepšininkams.
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Turkijos krepšininkai po pirmojo kėlinio buvo priekyje 25:16. Antrajame kėlinyje lietuviai ženkliai sumažino skirtumą ir komandos į rūbines išėjo ilsėtis Turkijai pirmaujant tik 3 taškų persvara (37:34).
Trečiasis kėlinys lietuviams nebebuvo toks sėkmingas – per dešimties minučių atkarpą mūsiškiai pelnė tik 6 taškus ir po trijų kėlinių atsilikinėjo 40:55.
Ketvirtojo kėlinio viduryje lietuviai sparčiai pradėjo artėti prie varžovų.
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Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 2,19 min. D. Songailos auklėtiniai sumažino skirtumą iki 55:61.
Prasidėjus paskutinei minutei Gantas Križanauskas priartino lietuvius iki 59:63, o Majus Bulanovas likus 17 sek. sumažino skirtumą iki vieno metimo (61:64).
Visgi Turkijos rinktinės lyderis Kaanas Onatas pataikė abu baudos metimus, Manto Juzėno tritaškis skriejo pro šalį ir turkai šventė nelengvą pergalę.
Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9–16 vietų.
B grupėje lietuviai įtikinamai nugalėjo Latviją ir Lenkiją, tačiau pralaimėjo Serbijai.
Šiame susitikime Lietuvai vėl trūko geresnio pataikymo iš toli. Lietuviai realizavo tik 5 tritaškius iš 33 bandymų – 15 proc.
Lietuva: Dominykas Grunkis 12 (1/6 trit.), Mantas Juzėnas 11 (2/8 trit., 11 atk. kam.), Armandas Bancevičius 8, Gabrielius Jokubauskas, Kevinas Šacas ir Martynas Kancevičius po 6.
Turkija: Kaanas Onatas 23 (12 atk. kam.), Yagizas Aksu 11, Salihas Altuntasas 10 (7 atk. kam.), Cengizas Coškunas 9.
Lietuvos vaikinų (U-20) krepšinio rinktinėEuropos vaikinų (U-20) krepšinio čempionatasDarius Songaila

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