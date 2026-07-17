Į „Juventus“ sugrįžo puikiai Utenai pažįstamas veidas

Su 39-erių puolėju pasirašyta vienerių metų sutartis.
Pastaruosius du sezonus G.Matulis rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio lygoje, kur atstovavo Jurbarko komandai. Praėjusiame sezone puolėjas vidutiniškai rinko po 13,4 taško, atkovojo po 5,2 kamuolio, atliko po 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 15,5 naudingumo balo vidurkį.
„Gintas – „Juventus“ klubo legenda, kurio atsidavimas, meilė komandai ir patirtis aikštelėje yra itin reikalingi mūsų organizacijai. Ankstesniais sezonais bandėme vieną vietą rotacijoje šalia Tito Didžgalvio skirti jauniems ir perspektyviems krepšininkams, tačiau, mūsų nuomone, tai nelabai pasiteisino. Šį kartą nusprendėme šią poziciją atiduoti patyrusiam krepšininkui ir tikimės, kad tai duos naudos ne tik aikštelėje, bet ir už aikštelės ribų“, – apie sugrįžtantį G.Matulį kalbėjo „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
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G.Matulis „Juventus“ klubo garbę gynė nuo 2007 metų. Kartu su Utenos ekipa jis pradėjo kelią Nacionalinėje krepšinio lygoje, o su klubu žengė ir į Lietuvos krepšinio lygą. Tik po septynerių metų, praleistų Utenoje, puolėjas persikėlė į Molėtų „Ežerūno-Kario“ komandą.
Per savo metus Utenoje G.Matulis tapo ryškiausia figūra klubo istorijoje. Klubo legenda yra daugiausiai rungtynių „Juventus“ istorijoje sužaidęs krepšininkas (347), rezultatyviausias visų laikų žaidėjas (2031 taškas), pirmauja pagal perimtus kamuolius (214) ir užima antrą vietą pagal atkovotus kamuolius (834).
Galiojančias sutartis su Utenos „Juventus“ artėjančiam sezonui taip pat turi Šarūnas Beniušis, Titas Didžgalvis, Justas Furmanavičius, Brandonas Huntley-Hatfieldas, Paulius Valinskas, Kenny Pohto ir Chase’as Hunteris.