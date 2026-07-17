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Lietuvos dvidešimtmečiai išliks Europos elito divizione

2026 m. liepos 17 d. 07:30
Lrytas.lt
Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionato kovas dėl 9–16 vietų. Dariaus Songailos auklėtiniai 95:80 (21:19, 18:22, 34:16, 22:23) užtikrintai nugalėjo Belgijos krepšininkus. Tai reiškia, kad mūsų šalies krepšininkai ir toliau kovos elitiniame divizione – jį paliks paskutines dvi vietas užėmusios komandos.
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Po pirmojo kėlinio Lietuva pirmavo 21:19, o po dviejų ketvirčių trumpam buvo atsidūrusi besivejančių vaidmenyje (39:41).
Visgi po ilgosios pertraukos lietuviai tvirtai perėmė rungtynių kontrolę. Mūsiškiai startavo atkarpa 16:0 ir pasiuntė varžovus į nokdauną. Kėlinį Lietuva laimėjo net 34:16 ir po 30 min. D. Songailos auklėtiniai buvo priekyje 73:57. Ketvirtasis rungtynių kėlinys tapo formalumu.
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Lietuvos rinktinė grupės etape nugalėjo Latviją, pralaimėjo Serbijai ir sutriuškino Lenkiją. Aštuntfinalyje lietuviai po atkaklaus mūšio nusileido Turkijos rinktinei.
Belgija pralaimėjo Ispanijai, Graikijai, Kroatijai, o aštuntfinalyje – čempionato šeimininkei Slovėnijai.
Penktadienį Europos čempionate – poilsio diena, o kovos tęsis šeštadienį ir sekmadienį.
Lietuva: Jokūbas Rudaitis 17, Armandas Bancevičius 16, Dominykas Grunkis 16, Mantas Juzėnas 12, Gantas Križanauskas 10, Martynas Kancevičius 6, Majus Bulanovas 5, Dovydas Buika 5, Kevinas Šacas 4, Kristupas Grybas 2, Gabrielius Jokubauskas 2.
Belgija: Seppe Voetas 34, Terence’as Kekenboschas 21, Guillaume’as De Molas 9.
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