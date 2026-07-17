Lietuvos dvidešimtmečiai išliks Europos elito divizione

Po pirmojo kėlinio Lietuva pirmavo 21:19, o po dviejų ketvirčių trumpam buvo atsidūrusi besivejančių vaidmenyje (39:41).
Visgi po ilgosios pertraukos lietuviai tvirtai perėmė rungtynių kontrolę. Mūsiškiai startavo atkarpa 16:0 ir pasiuntė varžovus į nokdauną. Kėlinį Lietuva laimėjo net 34:16 ir po 30 min. D. Songailos auklėtiniai buvo priekyje 73:57. Ketvirtasis rungtynių kėlinys tapo formalumu.
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Penktadienį Europos čempionate – poilsio diena, o kovos tęsis šeštadienį ir sekmadienį.
Lietuva: Jokūbas Rudaitis 17, Armandas Bancevičius 16, Dominykas Grunkis 16, Mantas Juzėnas 12, Gantas Križanauskas 10, Martynas Kancevičius 6, Majus Bulanovas 5, Dovydas Buika 5, Kevinas Šacas 4, Kristupas Grybas 2, Gabrielius Jokubauskas 2.
Belgija: Seppe Voetas 34, Terence’as Kekenboschas 21, Guillaume’as De Molas 9.