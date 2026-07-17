Maskvos CSKA planuose: kelionė pas „Žalgirį“ į Kauną – žada sugrįžti į Eurolygą

Maskvos CSKA Eurolygoje nori varžytis jau 2027–2028 metų sezone, nes neliko jokių apribojimų aiškių klubui. Eurolygoje kovoja Kauno „Žalgirio“ ekipa, tad galimai agresorės į Ukrainą komanda 2027-siais atvyktų žaisti ir į Lietuvą.
Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) ir Eurolyga neišmetė Maskvos klubo iš Eurolygos turnyro, o tik jį suspendavo pagal Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) rekomendacijas, kurios buvo taikomos visam Rusijos sportui.
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Liepos mėnesį Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino uždėtas prieš trejus metus sankcijas Rusijos olimpiniam komitetui ir tai reiškia, kad visų tarptautinių sporto šakų organizacijos gali leisti rusams startuoti savo rengiamose varžybose.
Tai padarė daugiau kaip 15 federacijų atstovai, leidę rusams varžytis pas save tiek su savo himnu, tiek ir vėliava.
FIBA taip pat nuo rudens leis rusams pasirodyti savo turnyruose – tiesa, kol kas visų amžiaus grupių rinktinėms, išskyrus suaugusius.
2022-siais suspenduota CSKA varžėsi VTB Jungtinėje lygoje, išlaikydama sudėtį, tačiau gerokai apmažinusi savo biudžetą. Iki karo Ukrainoje CSKA ekipa turėjo vieną didžiausių Eurolygos biudžetų, kuris siekė 45 mln. eurų.
Būdama Eurolygos akcininke, Maskvos CSKA turi visas teises dalyvauti turnyre 2027-2028 m. sezone. Tačiau dėl sukelto karo Ukrainoje ir dabartinių logistikos problemų, CSKA negalės rengti namų rungtynių Maskvoje.
Teigiama, kad CSKA ekipos vadovybė jau siūlo „namų“ mačus perkelti iš Rusijos sostinės į Serbiją arba Turkiją.
Dėl Izraelio karo veiksmų prieš „Hamas“ teroristinę grupuotę Gazos ruože Eurolygoje kovojančios Tel Avivo miesto komandos – „Maccabi“ ir „Hapoel“ dalį savo namų rungtynių žaidė praėjusiame sezone Serbijos sostinėje Belgrade ir Bulgarijoje.
Tačiau Eurolygos klubų pozicijos dėl Rusijos komandos sugrįžimo yra prieštaringos – daugiausiai tam priešinasi Kauno „Žalgiris“
Maskvos CSKA negalės žaisti jau po kelių mėnesių startuosiančiame 2026–2027 m. Eurolygos sezone, nes turnyro dalyvių sąrašas buvo nustatytas ankstyvą pavasarį.