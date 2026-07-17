Pasakiška ASVEL svajonė bliūkšta – S. Francisco milijonams iškilo grėsmė

Tačiau kaip aiškėja, Prancūzijos ekipa, vadovaujama Tony Parkerio, dabar turės tenkintis gerokai mažesniu biudžetu. Tad kyla klausimai ir dėl krepšininkų algų – į Vilerbaną iš Kauno perviliotas Sylvainas Francisco turi per kelis metus šioje ekipoje uždirbti apie 7 mln. eurų.
Trečiadienį Prancūzijos nacionalinio valdybos kontrolės direktorato (DNCCG) atliktas Vilerbano ekipos auditas pateikė maždaug 24 milijonų eurų vertės atsarginį klubo planą. Tai reiškia, kad tik tiek pinigų ekipa iš esmės turės naujame sezone.
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Pasak dienraščio „L’Equipe“, Vilerbanas labai rėmėsi Azijos rėmėjo lėšomis – jo pinigai turėjo sudaryti daugiau nei pusę ASVEL 2026–2027 m. sezono biudžeto.
Tačiau šis naujas partneris taip ir nepateikė pakankamai aiškių garantijų Nacionaliniam valdymo kontrolės direktoratui (DNCCG), net ir ASVEL paprašius pratęsti dokumentų pateikimo terminus.
Praėjusiame sezone ASVEL disponavo 18,7 mln. eurų biudžetu, o krepšininkų algoms buvo skirta apie 6 mln. eurų.
Tad naujoji riba – 24 mln. eurų yra ne ką didesnė pinigų suma, kurią turi kitas Eurolygoje žaidžiantis prancūzų klubas – Paryžiaus „Paris Basketball“.
Tačiau ASVEL savininkas Tony Parkeris vis dar ieško partnerio, kuris skirtų lėšų ir sugrąžintų ekipą prie pradinio numatyto biudžeto – 59 mln. eurų.
Prieš galutinį DNCCG organizacijos verdiktą, keturiskart NBA čempionas T. Perkeris jau skelbė apie klubo įspūdingą atgimimą – pateikė viešai sudaręs kontraktus su didele devynių trenerių ir asistentų komanda, kuriai vadovaus buvęs nacionalinės rinktinės treneris Vincentas Collet, ir, svarbiausia, savo pramešė apie pirmuosius naujokus.
Sąrašo viršuje įsitvirtino prajusiame sezone viena ryšiausių Eurolygos žvaigždžių Kauno „Žalgirio“ narys Sylvainas Francisco, kuris į Prancūziją sugrįžo su rekordine sutartimi – 7 mln. eurų.
Be to, ASVEL pageidavimų sąraše buvo Timothe Luwawu-Cabarrotas ir Guerschonas Yabusele – atrodė, kad ASVEL gali suburti stiprią komandą su vietinių žaidėjų branduoliu, tačiau dabar aišku, jog tai bus problema.
ASVEL pasirašė sutartį su Nicku Weiler-Babbu ir su Armoni Brooksu, o pastarojo atlyginimas, kaip pranešama, viršija du milijonus per sezoną.
T. Parkeris taip pat paskelbė pasirašęs sutartį su Danieliu Theisu, kuris „Monaco“ klube taip pat uždirbdavo daugiau nei milijoną eurų per metus.
Šiuos kontraktus bus sunku vykdyti turint vos 24 milijonų eurų biudžetą.
ASVEL praėjusį sezoną neiškovojo jokių titulų Prancūzijoje, o Eurolygoje buvo ryškiais autsaideriais, per 38 mačus laimėję vos 8 pergales.
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