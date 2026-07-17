Pastaruoju metu itin daug kritikos sulaukianti Lietuvos krepšinio galva negalvoja apie atsistatydinimą, o apie sprendimą dėl trenerio Rimo Kurtinaičio ateities turėtų paskelbti artimiausiu metu.
Tarp kritikuojančių M. Balčiūną ir jo valdymą – vis daugiau krepšinio bendruomenės atstovų.
Ketvirtadienį viešą kritiką jam išreiškė ir buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės skautas, praeityje Dainiaus Adomaičio trenerių štabe dirbęs Benas Matkevičius.
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„Nuo kada palaikome žmones/žmogų/federaciją, nuo kurios faktiškai 95 proc. krepšinio elito nusisukę ir nebendrauja? Čia tipo sistema ir augimas su potencialu? Gali statyti ant tokių pamatų savo ateitį? Be krepšinio žmonių ir jų palikimo?“, – klausimus kėlė jis.
Visą B. Matkevičiaus įrašą galite skaityti paspaudę čia.
Po išgirstos kritikos savo atsaką specialistui turėjo ir pats M. Balčiūnas, kuris penktadienį pasidalino savo mintimis „Žinių radijui“.
„Matote, elito sąvoka yra labai keista. Noriu pasakyti, kad nežinau net kodėl čia įvardijamas kažkoks elitas, bet jeigu toks ir egzistuoja, tai jis be Lietuvos krepšinio bendruomenės sunkaus darbo, tų paprastų žmonių, trenerių, organizacijų, vadovų nevyktų. Elito egzistavimas nevyktų.
Aš nežinau, kas čia turima omenyje, ar Benas čia skaitosi elitas ir panašiai. Aš gerbiu Beną kaip specialistą, turintį daug patirties.
Be to, buvo ir rinktinių narys, bet čia gal daugiau asmeninė nuomonė, kurią tiesiog palikime kiekvienam asmeniškai.
Aš jos neturiu pareigos vertinti ir panašiai. Aš manau, kad elitinių pavardžių mūsų veiklose yra tiek daug, kiek jų niekada nebuvo“, – samprotavo M. Balčiūnas.
Laidos vedėjos nuolat klausiamas apie potencialų savo atsistatydinimą ir atsakomybės prisiėmimą M. Balčiūnas vengė tiesių atsakymų.
„Tiesiog, kaip ir minėjau, rengiame sprendimus, kurie bus pristatyti ir esu tikras, jog įtikins visus“, – akcentavo jis.
Benas MatkevičiusMindaugas BalčiūnasŽinių radijas
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