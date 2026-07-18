„Juventus“ gretas papildė Vokietijoje žaidęs gynėjas

Su krepšininku pasirašyta sutartis galios iki 2026–2027 metų sezono pabaigos.
Praėjusiame sezone J.Pagenkopfas rungtyniavo aukščiausioje Vokietijos lygoje, kur atstovavo Jenos „Science City“ komandai. Per vidutiniškai 25 aikštėje praleistas minutes gynėjas rinko po 8,5 taško, atliko 6,5 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo po 2,9 kamuolio ir fiksavo 9,8 naudingumo balo vidurkį.
J.Pagenkopfas buvo vienas geriausių Vokietijos čempionato asistuotojų – su 6,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes vidurkiu jis tapo rezultatyvių perdavimų lyderiu visoje stipriausioje Vokietijos krepšinio lygoje, šį titulą pasidalindamas su Vechtos „Rasta“ gynėju Alonzo Verge’u.
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„Tai yra klasikinis, Europos krepšinyje jau nemažai patirties sukaupęs įžaidėjas, kuris pirmiausia kuria komandai, o tik po to ieško savo galimybių atakuoti krepšį.
Prie to, kokius žmones jau pasikvietėme į komandą ir kokius dar planuojame pasikviesti, tokio krepšininko mums labai reikėjo.
Be to, Jackas gali gerai dirbti gynyboje, spausti varžovų įžaidėjus, presinguoti žmogų su kamuoliu, o tai leis mums būti dar agresyvesniems abiejose aikštelės pusėse.
Žinoma, Jackas turės pagerinti savo pataikymo procentą, visų pirma pasirinkdamas geresnę metimų selekciją, bet mes esame pasiruošę dirbti šiuo klausimu ir manau, kad šis aspektas bus išpildytas“, – kalbėjo „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
Per profesionalo karjerą J. Pagenkopfas taip pat yra atstovavęs Botevgrado „Balkan“ (Bulgarija), Niurnbergo „Falcons“ (Vokietija), Zvolės „Landstede Hammers“ (Nyderlandai), Rahoveco „Rahoveci“ (Kosovas), Manisos „Manisa Basket“ (Turkija), Alsto „Okapi“ (Belgija) ir Ehingeno „Urspring“ (Vokietija) klubams.
2021–2022 metų sezone J. Pagenkopfas Alsto „Okapi“ komandoje rungtyniavo kartu su dabartiniu „Juventus“ gynėju Pauliumi Valinsku.
Artėjančiam sezonui galiojančias sutartis su Utenos „Juventus“ taip pat turi Šarūnas Beniušis, Titas Didžgalvis, Justas Furmanavičius, Brandonas Huntley-Hatfieldas, Paulius Valinskas, Kenny Pohto, Chase’as Hunteris ir Gintautas Matulis.