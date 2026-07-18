L. Juškaitės taškai nepadėjo „Tempo“ išvengti pralaimėjimo

„Tempo“ subyrėjo antroje mačo dalyje, nesugebėjusi atsakyti į Atlantos ekipos spurtą. Ir vėl starto penkete žaidusi L. Juškaitė per 28 minutes surinko 8 taškus (4/7 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 4 atkovotus kamuolius, bloką, 4 klaidas ir 2 pražangas.
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26 taškus Toronto klubui pelnė Marina Mabrey, 16 – Nyara Sabally, 13 – Maria Conde.
Nugalėtojoms 24 taškus atnešė Naz Hillmon (4/4 dvitaškių, 4/4 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 23 – Angel Reese (12 atk. kam.), po 18 – Allisha Gray ir Jordin Canada (13 rez. perd.).