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L. Juškaitės taškai nepadėjo „Tempo“ išvengti pralaimėjimo

2026 m. liepos 18 d. 09:22
Lrytas.lt
Nesėkmę moterų WNBA čempionate šeštadienį patyrė „Toronto Tempo“ (10/15) ekipa su lietuve Laura Juškaite. Kanados klubas namie 92:111 (23:23, 24:25, 19:29, 26:34) nusileido „Atlanta Dream“ (15/10).
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„Tempo“ subyrėjo antroje mačo dalyje, nesugebėjusi atsakyti į Atlantos ekipos spurtą. Ir vėl starto penkete žaidusi L. Juškaitė per 28 minutes surinko 8 taškus (4/7 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 4 atkovotus kamuolius, bloką, 4 klaidas ir 2 pražangas.
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26 taškus Toronto klubui pelnė Marina Mabrey, 16 – Nyara Sabally, 13 – Maria Conde.
Nugalėtojoms 24 taškus atnešė Naz Hillmon (4/4 dvitaškių, 4/4 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 23 – Angel Reese (12 atk. kam.), po 18 – Allisha Gray ir Jordin Canada (13 rez. perd.).
Laura JuškaitėŠiaurės Amerikos moterų nacionalinė krepšinio lyga (WNBA)

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