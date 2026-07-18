Sužinojus apie ASVEL pinigines bėdas – milijonierių S. Francisco norėtų persivilioti kitas klubas

Būtent galimos investicijos leido ASVEL ekipai iš Kauno „Žalgirio“ persivilioti Sylvainą Francisco, kuris per dvejus metus turi gauti apie 7 mln. eurų,
Tačiau kaip aiškėja, Prancūzijos ekipa, vadovaujama Tony Parkerio, dabar turės tenkintis gerokai mažesniu biudžetu.
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Trečiadienį Prancūzijos nacionalinio valdybos kontrolės direktorato (DNCCG) atliktas Vilerbano ekipos auditas pateikė maždaug 24 milijonų eurų vertės atsarginį klubo planą. Tai reiškia, kad tik tiek pinigų ekipa iš esmės turės naujame sezone.
Pasak dienraščio „L’Equipe“, Vilerbanas labai rėmėsi Azijos rėmėjo lėšomis – jo pinigai turėjo sudaryti daugiau nei pusę ASVEL 2026–2027 m. sezono biudžeto.
Tačiau šis naujas partneris taip ir nepateikė pakankamai aiškių garantijų Nacionaliniam valdymo kontrolės direktoratui (DNCCG), net ir ASVEL paprašius pratęsti dokumentų pateikimo terminus.
Praėjusiame sezone ASVEL disponavo 18,7 mln. eurų biudžetu, o krepšininkų algoms buvo skirta apie 6 mln. eurų.
Tad naujoji riba – 24 mln. eurų yra ne ką didesnė pinigų suma, kurią turi kitas Eurolygoje žaidžiantis prancūzų klubas – Paryžiaus „Paris Basketball“.
Vos tik pasklido žinia, kad klubas galimai neturės tų milijonų, perviliojimo darbus pradėjo kiti Eurolygos klubai.
Vienu iš tokių klubu, kaip praneša „L'Equipe“, tapo Atėnų „Panathinaikos“. Graikijos ekipa teikė siūlymus S. Francisco dar birželio pradžioje, tačiau pastarasis nutarė žaisti gimtinėje.
Dabar ASVEL komandai Prancūzijos rinktinės įžaidėjo kontraktas gali būti per sunkus finansiškai, tad „Panathinaikos“ jau pradeda krepšininko viliones.
Tiesa, S. Francisco vis dar gali neapsivilti ASVEL marškinėlių, nes iki liepos 21 dienos galėtų išvažiuoti į NBA, jei koks klubas būtų suinteresuotas jo paslaugomis. Po šios datos jis taptų Vilerbano klubo nariu.
Tačiau, jei ASVEL nesuformuos reikiamo biudžeto, jis gali bendru sutarimu nutraukti sutartį arba paskolinti žaidėją kitam klubui.
28 metų 185 cm ūgio S. Francisco praėjusiame Eurolygos sezone per 28 minutes rinko 16,5 taško, atsikovojo po 2,9 kamuolio, atliko 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 19,2 naudingumo balo.
Vilerbano ASVELAtėnų PanathinaikosSylvainas Francisco
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