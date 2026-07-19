Buvęs žalgirietis patraukė į serbų „Partizan“

K. Hayesas prisijungia prie Belgrado komandos po vieno sezono, praleisto „Monaco“ klube.
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2022–204 metais amerikietis žaidė Kauno „Žalgirio“, turkų Bursos „Bursaspor“, Vilerbano ASVEL ir Paryžiaus „Paris Basketball“ klubuose, per savo profesionalią karjerą sužaidęs 169 rungtynes Eurolygoje.
Praėjusį sezoną K. Hayesas per 40 Eurolygos rungtynių vidutiniškai pelnydavo po 6,3 taško ir atkovodavo po 3,4 kamuolio, padėjęs „Monaco“ klubui iškovoti keturis trofėjus.
Kevarriusas HayesasBelgrado PartizanKauno Žalgiris
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