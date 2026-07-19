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Buvęs žalgirietis patraukė į serbų „Partizan“

2026 m. liepos 19 d. 14:24
Lrytas.lt
Eurolygos ekipa Belgrado „Partizan“ oficialiai paskelbė apie buvusio žalgiriečio Kevarriuso Hayeso prisiviliojimą – krepšininkas pasirašė dviejų metų kontraktą. 29 metų 206 cm ūgio vidurio puolėjas tapo pirmuoju klubo papildymu šią vasarą.
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K. Hayesas prisijungia prie Belgrado komandos po vieno sezono, praleisto „Monaco“ klube.
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2022–204 metais amerikietis žaidė Kauno „Žalgirio“, turkų Bursos „Bursaspor“, Vilerbano ASVEL ir Paryžiaus „Paris Basketball“ klubuose, per savo profesionalią karjerą sužaidęs 169 rungtynes ​​Eurolygoje.
Praėjusį sezoną K. Hayesas per 40 Eurolygos rungtynių vidutiniškai pelnydavo po 6,3 taško ir atkovodavo po 3,4 kamuolio, padėjęs „Monaco“ klubui iškovoti keturis trofėjus.
Kevarriusas HayesasBelgrado PartizanKauno Žalgiris
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