„Lietuvos krepšinis perima blogą pavyzdį iš valdžios“: M. Kuzminskas įvertino norą keisti R. Kurtinaitį

Lietuvos rinktinė grupėje žaisdama su Italija, Islandija ir Didžiąja Britanija iškovojo 3 pergales ir patyrė 3 pralaimėjimus. Iš kovos pasitraukė britai, bet prie lietuvių grupės prisijungė Turkija (6/0), Serbija (4/2) bei Bosnija ir Hercegovina (2/4).
J grupėje Lietuvos krepšininkai užima 4-ąją vietą, o į pasaulio čempionatą pateks pirmas 3 vietas užėmusios rinktinės. Lietuvių padėtis tapo itin komplikuota, kadangi pergales teks skinti prieš aukso amžių krepšinyje išgyvenančias Turkijos ir Serbijos rinktines.
Rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis situacijos bandė nesureikšminti ir po pralaimėjimo italams tvirtino, jog tragedijos nėra, nors daugelis krepšinio aistruolių su tuo nesutinka.
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Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas ir kapitonas Mindaugas Kuzminskas LRT laidoje „Savaitė“ dramatizuoti situacijos dar nenorėjo, bet tvirtino, jog esame šalia tragedijos, o nepatekimas į pasaulio čempionatą galėtų turėti itin milžiniškų pasekmių ateityje.
„Būkime sąžiningi, situacija labai komplikuota ir dabar lengviau netgi būtų pavyti italus ir juos aplenkti, o ne serbus. Serbai dabar žais prie sąlyginai silpnesnius varžovus. Anksčiau patekimas į didžiuosius turnyrus buvo savaime suprantamas. Deja dabar taip nėra.
Nesinorėtų priprasti prie situacijos, kai kova vyksta ne dėl medalių, o dėl patekimo į čempionatus. Nemėgstu to žodžio, bet nepatekimas į pasaulio čempionatą Lietuvos krepšiniui būtų savotiška tragedija ir turbūt didžiausias smūgis per eilę metų.
Labai gaila, jeigu ši nauja, talentinga karta – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis, Ąžuolas Tubelis ir prie jų pridėjus Joną Valančiūną su Domantu Saboniu, praleistų kelis metus be didžiųjų turnyrų. Tuomet galime atsidurti labai pavojingame rate. Priprantame prie pralaimėjimų, jaunimas, kuris renkasi būrelius pagal emociją, nesirinktų krepšinio, neužaugtų daug talentų ir atsidurtume gilioje duobėje, iš kurios sunku išlipti“, – teigė M. Kuzminskas.
Po prasto pasirodymo Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė netikėta žinia – visuomet rinktinei padedantis Jonas Valančiūnas atsisakė ateinančiame atrankos lange padėti rinktinei.
Tokia žinia šokiravo ir buvusį JV komandos draugą rinktinėje.
„Rinktinėje nesu jau pusantrų metų, tai to tikrojo vidaus nežinau, bet yra daug ten mano draugų ir bičiulių. Ir raudona lemputė yra, kad žaidėjai nenori važiuoti į sekantį langą. Bet priežasčių reikėtų klausti jų pačių, ir reikėtų, kad jie komunikuotų patys.
Iš mano pusės galėtų būti pasvarstymai, kad naujoji karta, kuri ateina, nėra jų požiūris toks vienodas, koks trenerių ir ta sinergija neveikia. O sinergija krepšinyje privalo būti.
Ypatingai kalbant apie J. Valančiūną, jis yra nekvestionuojamas lyderis, didžiausias patriotas ir nepraleidęs daugelio čempionatų. Visuomet, kuomet galėdavo, jis atvykdavo. Ir dabar, kad jis žada neatvykti, man kelia nuostabą“, – kalbėjo M. Kuzminskas.
Tiesa, jeigu daug kritikos susilaukia rinktinės treneris R. Kurtinaitis, tai ne ką mažiau skalpuojamas yra ir asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
M. Kuzminskas itin kritikuoti Lietuvos krepšinio galvos nenorėjo, bet pastabų turėjo.
„Nekalbant apie dabartinę federaciją ar federacijas prieš tai, bet tuo metu esantys vadovai mėgsta prisiimti laurus už laimimus medalius. Nors dažniausiai tai būna įdirbis tų federacijų, kurios dirbo prieš 10–15 metų.
Dabar vieno kalto nėra. Ar dabartiniai treneriai ir federacija padarė klaidų? Greičiausiai taip. Bet kaltų yra nemažai. Dažnai mėgstame sakyti, laimi komanda, pralaimi treneris. Taip ir šiuo metu. Treneris yra labiausiai skalpuojamas, bet ar jo pakeitimas duotų greitų rezultatų? Aš nežinau.
Anksčiau ta Lietuvos rinktinės vyr. trenerio pozicija buvo itin prestižinė. O dabar matome, kad treneriai, kuriems siūlomas šis postas, jo atsisako
Per visus metus, kuriuos buvau rinktinėje, mūsų dažniausiai atsiklausdavo apie trenerius. Ar ta nuomonė buvo kertinė? Greičiausiai ne, nes sprendimą turi priimti tie žmonės, kurie prisiims atsakomybę, bet į žaidėjų nuomonę visuomet buvo atsižvelgiama“, – kalbėjo krepšininkas.
Itin garsiai M. Balčiūno pavardė skambėjo, kuomet įsivėlė į socialinių tinklų karą prieš Kauno „Žalgirio“ vadovą Paulių Motiejūną, kurį kaltino prastu darbu Eurolygoje ir neprisiimta atsakomybė už anksčiau buvusį tragišką klubo sezoną.
Tokia „Lietuvos krepšinio“ vadovo komunikacija itin nuvylė M. Kuzminską.
„Daug kas kalba apie federacijas. Aš galiu pasakyti, kad visos federacijos, įskaitant šią, sudarydavo žaidėjams geriausias sąlygas. O ar priimami sprendimai yra teisingi, dažniausiai apie tai kalba rezultatai.
Praėjusiais metais buvo kaip ir neblogas Europos čempionatas, jaunimo rinktinės startavo sėkmingai, bet ši vasara yra labai prasta ir normalu, kad visuomenė kelia klausimus, dėl ko taip vyksta.
Neturiu kardinalios nuomonės, reikia keisti federaciją ar ne. Tam yra skirti rinkimai ir nežinau pagal reglamentą ar galimi tie pakitimai anksčiau
Jeigu nepateksi į pasaulio čempionatą, tuomet tas klausimas būti didesnis. Dabar tie šansai dar nėra palaidoti. Tam tikrų klaidų yra. Yra tam tikrų gandų, kuriais nesinorėtų tikėti. Nenoriu mėtytis skambiomis frazėmis, tuo labiau, esame teisinė valstybė ir pas mus yra rinkimai.
Man tik gaila, kad Lietuvos krepšinis perima blogą pavyzdį iš valdžios, kuomet viskas taip išeina į viešuma ir didžiausios Lietuvos krepšinio asmenybės pradeda aiškintis santykius per socialinius tinklus. Man atrodo, kad taip neįmanoma nieko išspręsti“, – savo nuomonę pateikė M. Kuzminskas.
Mindaugas KuzminskasLietuvos vyrų krepšinio rinktinėJonas Valančiūnas
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