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Aiškios trys komandos, iš kurių renkasi L. Jamesas

2026 m. liepos 20 d. 23:25
Lrytas.lt
LeBronas Jamesas šią vasarą priėmė sprendimą palikti „Los Angeles Lakers“ komandą ir tapti laisvuoju agentu. Apie tai klubą informavęs birželio 30-ąją, 41-erių puolėjas naujosios savo karjeros stotelės dar neišsirinko.
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Šis L. Jameso sprendimo užsitęsimas turi tiesioginių pasekmių ir visai NBA lygai: prieš keletą dienų lygos komisaras Adamas Silveris atvirai pripažino, kad yra laukiama superžvaigždės sprendimo, kad pilnavertiškai galėtų būti sudėliotas sezono tvarkaraštis.
Nuo pat pradžių buvo spekuliuojama, kur galėtų nutūpti vienas geriausių visų laikų krepšininkų, o juokaudami savo paslaugas jam siūlė klubai visame pasaulyje. Dabar, panašu, jau yra aiškūs trys pagrindiniai kandidatai.
Kaip „NBA Today“ laidoje teigė ESPN žurnalistas Shamsas Charania, šiuo metu L. Jamesas renkasi iš trijų komandų: „Cleveland Cavaliers“, „Miami Heat“ ir „Philadelphia 76ers“.
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„Heat“ ir „76ers“ šią vasarą atliko du didžiulius mainus. Majamio ekipa iš „Milwaukee Bucks“ persiviliojo graikų superžvaigždę Giannį Antetokounmpo, o Filadelfijos organizacija iš „Boston Celtics“ mainų būdu gavo vieną geriausių lygos gynėjų Jayleną Browną.
„Cavaliers“ skambių ėjimų šią vasarą neatliko, tačiau tai – pirmasis L. Jameso karjeros klubas, jį naujokų biržoje pašaukęs dar 2003-iaisiais.
„Sprendimas ar pasirinkimas dar nėra padarytas. Nėra ir laiko, kada jis bus atliktas. Per pastarąsias keletą savaičių sukauptomis žiniomis, yra koncentruojamasi į Rytų konferencijos komandas: Klivlendą, Majamį ir Filadelfiją“, – kalbėjo S. Charania.
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