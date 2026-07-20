SportasKrepšinis

Federacija siekia perkalbėti vieną iš rinktinę treniruoti atsisakiusių specialistų

2026 m. liepos 20 d. 22:35
Lrytas.lt
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ (anksčiau žinoma kaip Lietuvos krepšinio federacija) šiuo metu yra sudėtingoje situacijoje – viešai skelbiama, kad vyriausiąjį Lietuvos rinktinės trenerį Rimą Kurtinaitį poste pakeisti atsisakė ne vienas kandidatas. Dėl šios priežasties ALK ruošiasi imtis papildomų priemonių, skelbia 15min žurnalistas Rokas Pakėnas.
Daugiau nuotraukų (11)
Rinktinei „ne“ oficialiai yra pasakęs Dainius Adomaitis, savo sprendimą motyvuodamas nenoru dalyvauti esamoje situacijoje. Tokį patį verdiktą buvo taręs ir dabartinis „Šiaulių“ strategas Darius Songaila.
Vis dėlto, kaip skelbia R. Pakėnas, D. Songailą bus siekiama perkalbėti.
48-erių D. Songaila šią savaitę grįžo iš Ljubljanoje (Slovėnija) vykusio Europos vaikinų U20 čempionato, kur jo treniruojama rinktinė užėmė 9-ąją vietą. Už mažiau nei mėnesio praėjusį sezoną į Šiaulius atvykęs strategas pradės pasiruošimą naujajam sezonui, o tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jis nesutiko perimti rinktinės vairo.
Susiję straipsniai
Po fiasko Italijoje – Lietuvos rinktinės kritimas FIBA reitinge

Po fiasko Italijoje – Lietuvos rinktinės kritimas FIBA reitinge

„Lietuvos krepšinis perima blogą pavyzdį iš valdžios“: M. Kuzminskas įvertino norą keisti R. Kurtinaitį

„Lietuvos krepšinis perima blogą pavyzdį iš valdžios“: M. Kuzminskas įvertino norą keisti R. Kurtinaitį (7)

Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionatą užbaigė dar vienu M. Juzėno įspūdingu pasirodymu

Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionatą užbaigė dar vienu M. Juzėno įspūdingu pasirodymu

Pasak žurnalisto, šią savaitę yra suplanuotas susitikimas tarp ALK vadovų ir D. Songailos, kurio metu bus siekiama įtikinti buvusį krepšininką imtis rinktinės vyr. trenerio darbo.
Praėjusią savaitę Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas sprendimą dėl rinktinės vyr. trenerio Rimo Kurtinaičio ateities žadėjo pateikti per 10 dienų, t.y. iki liepos 24-osios.
Lietuvos krepšinio federacija (LKF)Darius SongailaLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.