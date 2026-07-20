Federacija siekia perkalbėti vieną iš rinktinę treniruoti atsisakiusių specialistų

Rinktinei „ne“ oficialiai yra pasakęs Dainius Adomaitis, savo sprendimą motyvuodamas nenoru dalyvauti esamoje situacijoje. Tokį patį verdiktą buvo taręs ir dabartinis „Šiaulių“ strategas Darius Songaila.
Vis dėlto, kaip skelbia R. Pakėnas, D. Songailą bus siekiama perkalbėti.
48-erių D. Songaila šią savaitę grįžo iš Ljubljanoje (Slovėnija) vykusio Europos vaikinų U20 čempionato, kur jo treniruojama rinktinė užėmė 9-ąją vietą. Už mažiau nei mėnesio praėjusį sezoną į Šiaulius atvykęs strategas pradės pasiruošimą naujajam sezonui, o tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jis nesutiko perimti rinktinės vairo.
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Pasak žurnalisto, šią savaitę yra suplanuotas susitikimas tarp ALK vadovų ir D. Songailos, kurio metu bus siekiama įtikinti buvusį krepšininką imtis rinktinės vyr. trenerio darbo.
Praėjusią savaitę Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas sprendimą dėl rinktinės vyr. trenerio Rimo Kurtinaičio ateities žadėjo pateikti per 10 dienų, t.y. iki liepos 24-osios.
Lietuvos krepšinio federacija (LKF)Darius SongailaLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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