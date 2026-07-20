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Netikėtumas: vienas geriausių Eurolygos puolėjų išvyks į NBA

2026 m. liepos 20 d. 23:06
Lrytas.lt
Vienas geriausių savo pozicijos krepšininkų Eurolygoje Mario Hezonja nusprendė dar kartą išbandyti savo laimę NBA lygoje.
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Kaip skelbia ispanų žurnalistas Chema de Lucas, 31-erių kroatas informavo Madrido „Real“ komandą, kad pasirinko karjerą tęsti NBA. Puolėjo kontrakte buvo numatyta sąlyga, kad jis iki liepos 20-osios turi apsispręsti.
Mainais „Real“ komanda gaus 850 tūkst. eurų išpirką.
Prieš du metus M. Hezonja su Ispanijos sostinės ekipa pasirašė penkerių metų sutartį, pagal kurią 206 cm ūgio krepšininkas turėjo „Real“ gretose rungtyniauti iki 2029-ųjų vasaros.
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Praėjusį sezoną Eurolygoje M. Hezonja vidutiniškai rinko po 13,3 taško, 4 atkovotus kamuolius, 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir 11,9 naudingumo balo. Ypatingai ryškiai kroatas žibėjo finalo ketverto metu, kai per dvejas rungtynes pusfinalyje ir finale vidutiniškai rinko po 23,5 taško ir 28,5 naudingumo balo.
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