„Olympiakos“ uždėjo veto ant T. Walkupo – neišleido ir už didelę išpirką

Ši ryžtinga Graikijos galiūnės pozicija yra atsakas į vos prieš kelias dienas pateiktą siūlymą, kai Jungtinių Arabų Emyratų Eurolygos komanda oficialiai išreiškė susidomėjimą žaidėju, pasiūlydama mokėti išpirką dviem dalimis. Tačiau Pirėjo klubas ir dabartinis Eurolygos čempionas griežtai atmetė pasiūlymą.
„Eurohoops“ atskleidė susidomėjimą T. Walkupu Dubajuje, pažymėdama, kad „raudonieji“ derasi dėl gan sunkios sutarties su savo 33 metų gynėju.
Pagal 2023-siais pasirašytą sutartį, natūralizuotas Graikijos rinktinės įžaidėjas paskutiniais savo kontrakto metais – iki 2027 metų vasaros – neturi išpirkos galimybių, tačiau uždirbs didžiausią sumą pinigų: 1,1 mln. JAV dolerių.
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Šis oficialus Pirėjo ekipos sprendimas dėl galimybių pereiti į „Dubai“ ekipą įrodo, kad klubas visiškai kontroliuoja žaidėjo artimiausią ateitį ir neplanuoja atsisakyti T. Walkupo.
Nuo prisijungimo prie „Olympiakos“ 2021 metais, savo laiku „Žalgiryje“ kovojęs krepšininkas, pastaruoju metu išgyveną aukso amžių, gegužę iškovojęs Eurolygos čempiono vardą bei kelis nacionalinius titulus.
Be to, T. Walkupas sėkmingai žaidžia ir tarptautinėje arenoje, kur kaip natūralizuotas Graikijos nacionalinės rinktinės krepšininkas, kovojo 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse ir 2023 m. FIBA pasaulio čempionate.
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